Праздничные мероприятия в Москве изменятся в связи с трагедией в Сочи

Департамент культуры Москвы рекомендовал ряду культурных учреждений отказаться от развлекательных мероприятий в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны РФ у побережья Сочи. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва"
со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Филиппова.
"Дали рекомендации всем учреждениям культуры максимально скорректировать свою программу. Завтра с утра будут вывешены траурные флаги. Каждый руководитель, конечно, принимает решение максимально сократить развлекательные программы", - отметил чиновник.
При этом он подчеркнул, что многие мероприятия будут не отменены, а "приведены в соответствие с настроением в стране", поскольку "не всё можно отменить". Так, сегодня все спектакли начнутся с минуты молчания. "Тяжелая ситуация очень", - добавил Филиппов.
Лайнер Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, рухнул в акватории Черного моря утром в воскресенье спустя две минуты после вылета. На борту самолета находились 92 человека - члены экипажа, военные, журналисты, а также более 60 артистов ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить
перед служащими ВКС РФ. В результате катастрофы никто не выжил.