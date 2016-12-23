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Праздничные мероприятия в Москве изменятся в связи с трагедией в Сочи
25 декабря 2016 г. | Время публикации 17:13
Рубрики: Происшествия  
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Агентство городских новостей "Москва"
Департамент культуры Москвы рекомендовал ряду культурных учреждений отказаться от развлекательных мероприятий в связи с крушением самолета Ту-154 Министерства обороны РФ у побережья Сочи. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на замглавы ведомства Владимира Филиппова.

"Дали рекомендации всем учреждениям культуры максимально скорректировать свою программу. Завтра с утра будут вывешены траурные флаги. Каждый руководитель, конечно, принимает решение максимально сократить развлекательные программы", - отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что многие мероприятия будут не отменены, а "приведены в соответствие с настроением в стране", поскольку "не всё можно отменить". Так, сегодня все спектакли начнутся с минуты молчания. "Тяжелая ситуация очень", - добавил Филиппов.

Лайнер Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, рухнул в акватории Черного моря утром в воскресенье спустя две минуты после вылета. На борту самолета находились 92 человека - члены экипажа, военные, журналисты, а также более 60 артистов ансамбля имени Александрова, которые должны были выступить перед служащими ВКС РФ. В результате катастрофы никто не выжил.
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