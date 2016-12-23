Экстренные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за грядущих праздников Коммунальное хозяйство Рубрики: Праздники

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"Четко спланированная работа всех городских служб в дни новогодних и рождественских праздников - гарантия комфорта и безопасности всех москвичей. Главная задача - отработать без аварий, а при необходимости эффективно устранить возникшие проблемы", - подчеркнул Бирюков.



Так, ежесуточно на службу будет заступать пожарно-спасательная группировка из 412 единиц спецтехники и 1276 человек личного состава. Кроме того, на случай сильных снегопадов в распоряжении коммунальщиков будет порядка 22,5 тысячи единиц техники, которая при необходимости выйдет на уборку городских территорий. "В сильные снегопады на улицы города мы задействуем до 60 тысяч рабочих", - подчеркнул чиновники.



Резервные запасы топлива, созданные в столице, по тепловой мощности увеличены практически в два раза. Все столичные оперативные и экстренные службы с 25 декабря переходят на усиленный режим работы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Данный режим будет действовать до 15 января."Четко спланированная работа всех городских служб в дни новогодних и рождественских праздников - гарантия комфорта и безопасности всех москвичей. Главная задача - отработать без аварий, а при необходимости эффективно устранить возникшие проблемы", - подчеркнул Бирюков.Так, ежесуточно на службу будет заступать пожарно-спасательная группировка из 412 единиц спецтехники и 1276 человек личного состава. Кроме того, на случай сильных снегопадов в распоряжении коммунальщиков будет порядка 22,5 тысячи единиц техники, которая при необходимости выйдет на уборку городских территорий. "В сильные снегопады на улицы города мы задействуем до 60 тысяч рабочих", - подчеркнул чиновники.Резервные запасы топлива, созданные в столице, по тепловой мощности увеличены практически в два раза.



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