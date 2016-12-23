В последнюю неделю года москвичей ждет теплая и снежная погода Рубрики: Погода

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В теплом секторе циклона столица окажется со вторника. В этот день будут небольшие осадки, ночью от минус 2 до 0 (по области от минус 4 до плюс 1), днем от 0 до плюс 2 (по области от минус 2 до плюс 3). Ожидается и сильный порывистый ветер 5-10 метров в секунду.



Со среды влияние циклона в регионе начнет ослабевать, немного похолодает: ночью минус 1-3 (по области от 0 до минус 5), днем от 0 до минус 2 (по области от минус 4 до плюс 1). Ближе к концу недели над столицей расположится небольшой антициклон и температура опустится еще на пару градусов, однако пробудет в Москве он недолго. На последней неделе 2016 года в столичном регионе ожидается весьма теплая для этого времени погода. При этом в Москве и области ожидаются осадки в виде снега и сильный ветер, рассказали РИАМО в пресс-службе центра погоды "Фобос".В теплом секторе циклона столица окажется со вторника. В этот день будут небольшие осадки, ночью от минус 2 до 0 (по области от минус 4 до плюс 1), днем от 0 до плюс 2 (по области от минус 2 до плюс 3). Ожидается и сильный порывистый ветер 5-10 метров в секунду.Со среды влияние циклона в регионе начнет ослабевать, немного похолодает: ночью минус 1-3 (по области от 0 до минус 5), днем от 0 до минус 2 (по области от минус 4 до плюс 1). Ближе к концу недели над столицей расположится небольшой антициклон и температура опустится еще на пару градусов, однако пробудет в Москве он недолго.



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