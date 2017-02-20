Гигантская очередь за кроссовками американского рэпера Канье Уэста выстроилась в центре Москвы Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Американский рэпер Канье Уэст | Global Look Press



Для того чтобы стать обладателем кроссовок, потенциальные покупатели сначала зарегистрировались на сайте магазина продажи, сообщает



Новая коллекция выполнена из материала Primeknit черно-белой расцветки и украшена бело-серой полоской с внешней стороны и зеркальной надписью SPLY-350. Гигантская очередь за кроссовками американского рэпера Канье Уэста выстроилась в центре Москвы на Кузнецком мосту. Лимитированная коллекция кроссовок Yeezy Boost 350 V2поступила в продажу в субботу, 25 февраля. Они созданы в сотрудничестве с компанией Adidas.Для того чтобы стать обладателем кроссовок, потенциальные покупатели сначала зарегистрировались на сайте магазина продажи, сообщает "Москва-360" . Розыгрыш лимитированной коллекции проходит путем лотереи. При этом обязательным условием участия в ней было личное присутствие и наличие при себе паспорта. Кроссовки стоят 17 тысяч рублей.Новая коллекция выполнена из материала Primeknit черно-белой расцветки и украшена бело-серой полоской с внешней стороны и зеркальной надписью SPLY-350.



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