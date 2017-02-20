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Гигантская очередь за кроссовками американского рэпера Канье Уэста выстроилась в центре Москвы
25 февраля 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Общество  
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Американский рэпер Канье Уэст | Global Look Press
Гигантская очередь за кроссовками американского рэпера Канье Уэста выстроилась в центре Москвы на Кузнецком мосту. Лимитированная коллекция кроссовок Yeezy Boost 350 V2поступила в продажу в субботу, 25 февраля. Они созданы в сотрудничестве с компанией Adidas.

Для того чтобы стать обладателем кроссовок, потенциальные покупатели сначала зарегистрировались на сайте магазина продажи, сообщает "Москва-360". Розыгрыш лимитированной коллекции проходит путем лотереи. При этом обязательным условием участия в ней было личное присутствие и наличие при себе паспорта. Кроссовки стоят 17 тысяч рублей.

Новая коллекция выполнена из материала Primeknit черно-белой расцветки и украшена бело-серой полоской с внешней стороны и зеркальной надписью SPLY-350.
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