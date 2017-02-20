На севере Москвы под колесами электрички погиб мужчина, а его спутница травмирована Рубрики: Происшествия

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"По предварительным данным, около 20:30 24 февраля в районе станции "Лось" при неустановленных обстоятельствах под поезд попали мужчина и женщина. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина позже была госпитализирована", - сообщили агентству



По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.



Станция "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги территориально находится в Северо-Восточном административном округе Москвы, между районами Ярославский (с востока) и Лосиноостровский (с запада). Это последняя платформа на этом направлении в Москве — примерно в семистах метрах к северу находится МКАД. Московское межрегиональное следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту гибели мужчины и травмирования женщины на железнодорожной станции "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги."По предварительным данным, около 20:30 24 февраля в районе станции "Лось" при неустановленных обстоятельствах под поезд попали мужчина и женщина. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина позже была госпитализирована", - сообщили агентству "Москва" в ведомстве.По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.Станция "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги территориально находится в Северо-Восточном административном округе Москвы, между районами Ярославский (с востока) и Лосиноостровский (с запада). Это последняя платформа на этом направлении в Москве — примерно в семистах метрах к северу находится МКАД.



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