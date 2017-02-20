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На севере Москвы под колесами электрички погиб мужчина, а его спутница травмирована
25 февраля 2017 г. | Время публикации 10:15
Рубрики: Происшествия  
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Московское межрегиональное следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту гибели мужчины и травмирования женщины на железнодорожной станции "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги.

"По предварительным данным, около 20:30 24 февраля в районе станции "Лось" при неустановленных обстоятельствах под поезд попали мужчина и женщина. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина позже была госпитализирована", - сообщили агентству "Москва" в ведомстве.

По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

Станция "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги территориально находится в Северо-Восточном административном округе Москвы, между районами Ярославский (с востока) и Лосиноостровский (с запада). Это последняя платформа на этом направлении в Москве — примерно в семистах метрах к северу находится МКАД.
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Суббота, 25 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:25
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