На севере Москвы под колесами электрички погиб мужчина, а его спутница травмирована

Московское межрегиональное следственного управления на транспорте Следственного комитета России проводит проверку по факту гибели мужчины и травмирования женщины на железнодорожной станции "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги.
"По предварительным данным, около 20:30 24 февраля в районе станции "Лось" при неустановленных обстоятельствах под поезд попали мужчина и женщина. От полученных травм мужчина скончался на месте, женщина позже была госпитализирована", - сообщили агентству "Москва"
в ведомстве.
По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.
Станция "Лось" Ярославского направления Московской железной дороги территориально находится в Северо-Восточном административном округе Москвы, между районами Ярославский (с востока) и Лосиноостровский (с запада). Это последняя платформа на этом направлении в Москве — примерно в семистах метрах к северу находится МКАД.