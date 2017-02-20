1 сентября в Москве откроется музей Москвы-реки

1 сентября 2017 года на борту специализированного теплохода "Московский эколог" откроют музей Москвы-реки. Об этом Cruiseinform.Ru
сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
В музее будут интерактивные залы с информационными панелями, где можно будет узнать всё об истории Москвы-реки, о том, как менялись её русло и водоток. Также посетители смогут сделать заборы воды на разных участках реки и исследовать её качество в научной лаборатории музея, сравнить разные образцы под руководством экскурсоводов-экологов.
Судно с музеем на борту будет курсировать по Москве-реке до окончания навигации в ноябре.
"Остановки плавучий музей будет делать на причалах и там же будет принимать на борт посетителей. В ближайшее время мы заключим так называемый договор причаливания с ГБУ "Гормост" и планируем, что плавучий музей будет останавливаться в Центральном, Южном, Юго-Восточном, Северном и Северо-Западном округах Москвы. Зимняя стоянка музея Москвы-реки планируется в Серебряном бору. А потом мы снова запустим его с началом навигации в апреле-мае 2018 года", - Кульбачевский.
Первоначально музей планировали
открыть в 2016 году.