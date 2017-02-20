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1 сентября в Москве откроется музей Москвы-реки
25 февраля 2017 г. | Время публикации 15:00 | Последние изменения 15:19
Рубрики: Экология  
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Moscow-Live.ru
1 сентября 2017 года на борту специализированного теплохода "Московский эколог" откроют музей Москвы-реки. Об этом Cruiseinform.Ru сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

В музее будут интерактивные залы с информационными панелями, где можно будет узнать всё об истории Москвы-реки, о том, как менялись её русло и водоток. Также посетители смогут сделать заборы воды на разных участках реки и исследовать её качество в научной лаборатории музея, сравнить разные образцы под руководством экскурсоводов-экологов.

Судно с музеем на борту будет курсировать по Москве-реке до окончания навигации в ноябре.

"Остановки плавучий музей будет делать на причалах и там же будет принимать на борт посетителей. В ближайшее время мы заключим так называемый договор причаливания с ГБУ "Гормост" и планируем, что плавучий музей будет останавливаться в Центральном, Южном, Юго-Восточном, Северном и Северо-Западном округах Москвы. Зимняя стоянка музея Москвы-реки планируется в Серебряном бору. А потом мы снова запустим его с началом навигации в апреле-мае 2018 года", - Кульбачевский.

Первоначально музей планировали открыть в 2016 году.
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