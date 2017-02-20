1 сентября в Москве откроется музей Москвы-реки

20 августа 2016 г. Для открытия плавучего "Музея Москвы-реки" необходимо 38 млн рублей

Проект по переоборудованию теплохода "Московский эколог" в интерактивный плавучий эко-центр "Музей Москвы-реки", запуск которого планировался в 2016 году, по-прежнему не осуществлен.