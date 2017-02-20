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Треть месячной нормы осадков выпала в Москве за двое суток
25 февраля 2017 г. | Время публикации 11:40
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Прирост осадков в виде снега, мокрого снега и дождя за последние 48 часов в столице составил 11 мм, сообщает Гидрометцентр России.

По данным базовой городской метеостанции на ВДНХ, в Москве за двое суток выпало 30,5% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм.

Прирост осадков с 6:00 23 февраля до 6:00 24 февраля составил 5 мм, с 6:00 24 февраля до 6:00 25 февраля - еще 6 мм.

По прогнозу синоптиков, днем в субботу в Москве ожидаются минус 1-3 градуса, небольшой снег, ветер с порывами до 12-17 м/с. В ночь на воскресенье в столице похолодает до минус 8, а в Московской области - до минус 11 градусов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.
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Суббота, 25 февраля 2017 г. // Последняя новость 14:25
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