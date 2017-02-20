Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины и женщины, застреленных на востоке Москвы Рубрики: Криминал

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"Вечером 25 февраля 2017 г. в квартире одного из жилых домов по улице Просторная в Москве были обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и женщины на вид 30-35 лет с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений потерпевшие скончались. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Рядом с телами потерпевших обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет", - сказала ЮлияИванова агентству



Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет РФ проводит проверку по факту смерти мужчины и женщины, обнаруженных застреленными в квартире одного из домов по улице Просторная в Восточном административном округе."Вечером 25 февраля 2017 г. в квартире одного из жилых домов по улице Просторная в Москве были обнаружены тела мужчины 1984 года рождения и женщины на вид 30-35 лет с огнестрельными ранениями. От полученных повреждений потерпевшие скончались. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ проводится доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Рядом с телами потерпевших обнаружены охотничий нарезной карабин и травматический пистолет", - сказала ЮлияИванова агентству "Москва" Следователи проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



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