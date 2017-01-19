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Пассажирка, потерявшая сознание от удара дверью, хочет отсудить у метро 3 миллиона
25 января 2017 г. | Время публикации 17:30
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
Пассажирка намерена подать иск на три миллиона рублей к Московскому метрополитену за использование травмоопасных дверей, передает телеканал 360. 21 января москвичка получила удар дверью в вестибюле станции "Кузьминки" и потеряла сознание, при этом у нее украли кошелек.

По словам пострадавшей, шедший впереди мужчина слишком сильно толкнул дверь, а потом даже не попытался помочь, но в произошедшем женщина винит не равнодушного пассажира, а руководство метро, не соблюдающее технику безопасности. Врачи диагностировали у москвички закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести.

В начале января другая пассажирка обратилась в суд с требованием взыскать с Московского метрополитена более 150 тысяч рублей компенсации за падение на эскалаторе при его внезапной остановке на станции "Рижская". Отметим, что эскалаторы на этой станции давно ждут ремонта, в этом году "Рижскую" планируется закрыть для замены подъемников, но срок пока не называется.

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