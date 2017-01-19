Пассажирка, потерявшая сознание от удара дверью, хочет отсудить у метро 3 миллиона

12 января 2017 г. Москвичка потребовала у метро 150 тысяч рублей за падение с эскалатора

В декабре 2015 года женщина упала с эскалатора на станции "Рижская" и получила незначительные ушибы. Она просит взыскать с метрополитена деньги на лечение, химчистку, юридические услуги, а также компенсацию морального вреда.