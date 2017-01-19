Пассажирка, потерявшая сознание от удара дверью, хочет отсудить у метро 3 миллиона

Пассажирка намерена подать иск на три миллиона рублей к Московскому метрополитену за использование травмоопасных дверей, передает телеканал 360
. 21 января москвичка получила удар дверью в вестибюле станции "Кузьминки" и потеряла сознание, при этом у нее украли кошелек.
По словам пострадавшей, шедший впереди мужчина слишком сильно толкнул дверь, а потом даже не попытался помочь, но в произошедшем женщина винит не равнодушного пассажира, а руководство метро, не соблюдающее технику безопасности. Врачи диагностировали у москвички закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести.
В начале января другая пассажирка обратилась в суд с требованием взыскать с Московского метрополитена более 150 тысяч рублей компенсации за падение на эскалаторе
при его внезапной остановке на станции "Рижская". Отметим, что эскалаторы на этой станции давно ждут ремонта, в этом году "Рижскую" планируется закрыть для замены подъемников, но срок пока не называется.