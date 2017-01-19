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Мэрия обсудит очередное повышение цен на платную парковку в феврале-марте
25 января 2017 г. | Время публикации 18:01
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти намерены вернуться к вопросу повышения тарифов на платную парковку уже в феврале-марте этого года. Как сообщает RNS, об этом в ходе брифинга заявил глава городского Департамента транспорта Максим Ликсутов. По словам чиновника, на данный момент у мэрии нет ответа, насколько будет расти цена в этот раз.

Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая перед студентами Высшей школы экономики в среду, признал, что жесткое администрирование парковочного пространства вызывает споры, однако добавил: "Без парковок регулировать движение в Москве невозможно. Парковки дали уменьшение количества машин в центральной части города на 20-25 процентов".

"Конечно, все эти планы и их реализация чрезвычайно конфликтные, но мы считаем, что другого пути у Москвы просто не существует", - цитирует градоначальника "Интерфакс". С точки зрения мэра, наведение порядка на дорогах привело к снижению аварий "практически вдвое", а по количеству заторов на дорогах среди мировых мегаполисов российская столица опустилась по некоторым данным на пятое место, по другим - на девятое-десятое.

Последний раз тарифы на парковку в Москве поднимались менее двух месяцев назад. В пределах Бульварного кольца стоянка стала стоить 150 рублей в час, а на наиболее загруженных улицах в центре Москвы - 200 рублей в час круглосуточно. При этом повышение тарифов происходит параллельно с беспрерывным расширением зоны платной парковки: она уже охватила спальные районы города.
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