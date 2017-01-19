Одна из крупнейших госкомпаний Китая построит в Москве три станции метрополитена

31 августа 2016 г. Стоимость строительства московского метро выросла почти в полтора раза

Четыре года назад программа метростроения оценивалась в 900 миллиардов рублей. Но если сложить потраченные средства и заложенные в адресной инвестиционной программе, получается уже 1,3 триллиона.