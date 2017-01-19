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Одна из крупнейших госкомпаний Китая построит в Москве три станции метрополитена
25 января 2017 г. | Время публикации 19:34 | Последние изменения 19:52
Рубрики: Метрополитен  
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Global Look Press
Китайская компания CRCC построит в Москве три станции Третьего пересадочного контура (ТПК) метро - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на гендиректора "Мосинжпроекта" Марса Газизуллина. Согласно контракту, станции и перегонные тоннели между ними появятся уже в декабре 2019 года, а работы начнутся в ближайшее время.

По словам гендиректора представительства CRCC в России Ду Чжанхуэя, этот проект станет примером сотрудничества РФ и Китая. "Уникальный дизайн и качество московского метрополитена известны всему миру, поэтому для нас большая честь участвовать в его строительства вместе с российскими предприятиями. Уверен, что вместе мы качественно и в запланированные сроки реализуем данный проект", - отметил Ду Чжанхуэй.

CRCC является второй по величине государственной строительной компанией в КНР после China Railway Engineering Corporation. Ее отличительной особенностью являются высокие темпы реализации объектов, что для Москвы может быть весьма актуально в виду регулярных срывов заявленных сроков российскими компаниями.

В пресс-релизе "Мосинжпроекта" также отмечается, что в ходе переговоров стороны выразили желание и дальше сотрудничать по другим строительным и инвестиционным проектам в Москве. В частности, CRCC может поучаствовать в развитии ТПУ "Мичуринский проспект", а также проявляет большой интерес к строительству других объектов транспортной инфраструктуры.
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