Одна из крупнейших госкомпаний Китая построит в Москве три станции метрополитена

Китайская компания CRCC построит в Москве три станции Третьего пересадочного контура (ТПК) метро - "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского", сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на гендиректора "Мосинжпроекта" Марса Газизуллина. Согласно контракту, станции и перегонные тоннели между ними появятся уже в декабре 2019 года, а работы начнутся в ближайшее время.
По словам гендиректора представительства CRCC в России Ду Чжанхуэя, этот проект станет примером сотрудничества РФ и Китая. "Уникальный дизайн и качество московского метрополитена известны всему миру, поэтому для нас большая честь участвовать в его строительства вместе с российскими предприятиями. Уверен, что вместе мы качественно и в запланированные сроки реализуем данный проект", - отметил Ду Чжанхуэй.
CRCC является второй по величине государственной строительной компанией в КНР после China Railway Engineering Corporation. Ее отличительной особенностью являются высокие темпы реализации объектов, что для Москвы может быть весьма актуально в виду регулярных срывов заявленных сроков
российскими компаниями.
В пресс-релизе "Мосинжпроекта" также отмечается, что в ходе переговоров стороны выразили желание и дальше сотрудничать по другим строительным и инвестиционным проектам в Москве. В частности, CRCC может поучаствовать в развитии ТПУ "Мичуринский проспект", а также проявляет большой интерес к строительству других объектов транспортной инфраструктуры.