Пробки на столичных дорогах достигли восьми баллов из-за похолодания и снега Погода Рубрики: Автотранспорт

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По состоянию на 9:20 наибольшие заторы образовались на севере, северо-востоке, юго-востоке и западе МКАД, на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на западе Третьего транспортного кольца. Кроме того, очень сложная обстановка наблюдается на Волгоградском проспекте и на севере МКАД.



Как сообщили в



Пробки на столичных дорогах достигли восьми баллов из-за резкого похолодания и снега, сообщается в микроблоге Twitter сервиса "Яндекс.Пробки".По состоянию на 9:20 наибольшие заторы образовались на севере, северо-востоке, юго-востоке и западе МКАД, на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на западе Третьего транспортного кольца. Кроме того, очень сложная обстановка наблюдается на Волгоградском проспекте и на севере МКАД.Как сообщили в Гидрометцентре РФ , за сутки на главной метеостанции столицы на ВДНХ выпало 8 миллиметров осадков, или 19% месячной нормы, которая для января равна 42 миллиметрам. В 827 зафиксированных ДТП пострадали 22 человека, погибших нет.



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