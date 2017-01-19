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СМИ: трактористов уволили после мнимой уборки снега во дворе
25 января 2017 г. | Время публикации 18:34
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Moscow-Live.ru
Трактористов, которые имитировали уборку снега в Северном Измайлово уволили, сообщает Life со ссылкой на ГБУ "Жилищник". Там заявили, что это были новые сотрудники, не прошедшие испытательный срок, которые якобы сами не хотели работать. "Люди, которые не хотят выполнять свои обязательства, у нас увольняются. У нас запрещено выходить на линию с поднятыми щетками, тем более без щеток", – рассказали в гараже предприятия.

Там отметили, что щетки на тракторах в обычную погоду приходят в негодность через две недели активной уборки, а в период снегопадов их хватает всего на три дня. Дефицит щеток на предприятии опровергли. Напомним, ранее муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский рассказал в своем блоге, как два уборочных трактора бесцельно ездили по двору, хотя у одного щетка была стерта, а у второго сломана. Водитель объяснил, что в "Жилищнике" закончились щетки, но технику все равно выгоняют на работу, так как в каждой машине установлен датчик ГЛОНАСС.

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В Северном Измайлово тракторам без щеток пришлось имитировать уборку снега из-за ГЛОНАСС
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В Северном Измайлово тракторам без щеток пришлось имитировать уборку снега из-за ГЛОНАСС
Снегоуборочная техника вхолостую наматывала круги по двору, изображая бурную деятельность. Оказалось, что в "Жилищнике" закончились щетки, но на машинах установлены спутниковые датчики, поэтому приходится "работать".

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