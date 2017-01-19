]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
января
pda
Поиск
Архив

Вакуумный поезд Hyperloop Илона Маска могут опробовать в Москве
25 января 2017 г. | Время публикации 19:02
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Reuters
Скоростной вакуумный поезд Hyperloop может появиться в Москве, однако необходимо дождаться испытаний на пилотном участке, который в настоящий момент строится в США. По мнению главы Департамента транспорта Максима Ликсутова, данный проект был бы очень востребованным в российской столице с точки зрения пассажиропотока, передает RNS.

Ранее московское правительство уже договорилось с группой "Сумма" и Hyperloop One об использовании технологии Hyperloop в столице для перевозки пассажиров между аэропортами. Для запуска технологии рассматривается транспортный коридор в районе Домодедово. Ликсутов отметил, что Москва готова помочь с предоставлением земельного участка и оформлением документов, однако финансовое партнерство не предусматривается.

Отметим, что автором идеи Hyperloop является Илон Маск, глава компаний SpaceX и Tesla Motors. В то же время компания Hyperloop One, которая реализует проект, Маску не принадлежит. Суть проекта заключается в том, что между двумя пунктами прокладывается труба, из которой откачивается воздух, благодаря чему теоретически в ней возможно перевозить людей и грузы со скоростью звука. Планируется, что участок между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом (около 600 километров) поезд Hyperloop будет преодолевать за 30 минут. В мае прошлого года в пустыне Невада прошли первые испытания двигателя транспортной системы. Тележка размером с автомобиль была пущена по рельсовому пути, а затем разогнана с помощью электромагнитов. Скорость ее движения достигла 160 километров в час.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.01.2017   23:36
1
19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 25 января 2017 г. // Последняя новость 20:36
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>