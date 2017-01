Вакуумный поезд Hyperloop Илона Маска могут опробовать в Москве Рубрики: Общественный транспорт

Ранее московское правительство уже договорилось с группой "Сумма" и Hyperloop One об использовании технологии Hyperloop в столице для перевозки пассажиров между аэропортами. Для запуска технологии рассматривается транспортный коридор в районе Домодедово. Ликсутов отметил, что Москва готова помочь с предоставлением земельного участка и оформлением документов, однако финансовое партнерство не предусматривается.



Отметим, что автором идеи Hyperloop является Илон Маск, глава компаний SpaceX и Tesla Motors. В то же время компания Hyperloop One, которая реализует проект, Маску не принадлежит. Суть проекта заключается в том, что между двумя пунктами прокладывается труба, из которой откачивается воздух, благодаря чему теоретически в ней возможно перевозить людей и грузы со скоростью звука. Планируется, что участок между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом (около 600 километров) поезд Hyperloop будет преодолевать за 30 минут. В мае прошлого года в пустыне Невада прошли первые испытания двигателя транспортной системы. Тележка размером с автомобиль была пущена по рельсовому пути, а затем разогнана с помощью электромагнитов. Скорость ее движения достигла 160 километров в час.



