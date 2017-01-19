]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
января
pda
Поиск
Архив

Собянин попросил для Москвы независимости от единой системы госзакупок
25 января 2017 г. | Время публикации 14:08 | Последние изменения 16:07
Рубрики: Экономика  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить столице и регионам, где находятся крупные заказчики, не публиковать информацию о своих закупках на едином сайте zakupki.gov.ru, а использовать для этого собственные независимые порталы. Об этом пишут "Коммерсант" и "Ведомости" со ссылкой на письмо мэра премьеру Дмитрию Медведеву.

Собянин объясняет, что в прошлом году в единой информационной системе были регулярные технические сбои, осложнявшие публикацию документов. Из-за этого, по словам градоначальника, срывались социально значимые контракты. Предложение мэра касается не только Москвы, но также Санкт-Петербурга, Севастополя и субъектов РФ с объемом госзакупок более 100 миллиардов рублей в год.

"Коммерсант" отмечает, что на тематических форумах и в соцсетях действительно есть жалобы на ошибки единой информационной системы и невозможность дозвониться в техподдержку. Представитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике убеждает, что, если идею Собянина одобрят, прозрачность закупок не снизится, а оперативность информирования участников, напротив, вырастет. Впрочем, некоторые участники рынка боятся, что "будет катастрофа". Инициатива мэра изучается.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.01.2017   18:10
8
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 25 января 2017 г. // Последняя новость 18:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>