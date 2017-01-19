Собянин попросил для Москвы независимости от единой системы госзакупок Рубрики: Экономика

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Собянин объясняет, что в прошлом году в единой информационной системе были регулярные технические сбои, осложнявшие публикацию документов. Из-за этого, по словам градоначальника, срывались социально значимые контракты. Предложение мэра касается не только Москвы, но также Санкт-Петербурга, Севастополя и субъектов РФ с объемом госзакупок более 100 миллиардов рублей в год.



"Коммерсант" отмечает, что на тематических форумах и в соцсетях действительно есть жалобы на ошибки единой информационной системы и невозможность дозвониться в техподдержку. Представитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике убеждает, что, если идею Собянина одобрят, прозрачность закупок не снизится, а оперативность информирования участников, напротив, вырастет. Впрочем, некоторые участники рынка боятся, что "будет катастрофа". Инициатива мэра изучается.



Мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить столице и регионам, где находятся крупные заказчики, не публиковать информацию о своих закупках на едином сайте zakupki.gov.ru, а использовать для этого собственные независимые порталы. Об этом пишут "Коммерсант" "Ведомости" со ссылкой на письмо мэра премьеру Дмитрию Медведеву.Собянин объясняет, что в прошлом году в единой информационной системе были регулярные технические сбои, осложнявшие публикацию документов. Из-за этого, по словам градоначальника, срывались социально значимые контракты. Предложение мэра касается не только Москвы, но также Санкт-Петербурга, Севастополя и субъектов РФ с объемом госзакупок более 100 миллиардов рублей в год."Коммерсант" отмечает, что на тематических форумах и в соцсетях действительно есть жалобы на ошибки единой информационной системы и невозможность дозвониться в техподдержку. Представитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике убеждает, что, если идею Собянина одобрят, прозрачность закупок не снизится, а оперативность информирования участников, напротив, вырастет. Впрочем, некоторые участники рынка боятся, что "будет катастрофа". Инициатива мэра изучается.



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