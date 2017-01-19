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Пенсионеры и студенты получат больше скидок и льгот на катке ВДНХ
25 января 2017 г. | Время публикации 12:11 | Последние изменения 12:35
Рубрики: Развлечения  
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Каток на ВДНХ
На катке ВДНХ станет больше скидок и сюрпризов для студентов и пенсионеров. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, с 26 января студенты смогут покупать билеты на каток со скидкой 30 процентов, а пенсионеры - кататься бесплатно три дня в неделю.

Так, учащиеся очного отделения любого российского вуза смогут приобрести билеты на каток с 30-процентной скидкой. Она будет действовать в будни на утренние и вечерние сеансы. А пенсионеры смогут кататься бесплатно на утренних сеансах по вторникам, средам и четвергам. Чтобы воспользоваться льготами, достаточно будет показать студенческий билет или пенсионное удостоверение в кассах у входных павильонов на каток номер 1 и номер 2. Льготы и скидки будут действовать до конца февраля, с 23 по 26 февраля. билеты будут продавать по тарифам выходного дня. На дополнительные услуги, в том числе прокат и заточку коньков, льготы не распространятся.

Напомним, 25 января, в День российского студенчества, студентки очного отделения с именем Татьяна смогут посетить каток бесплатно. Для остальных студентов-очников и Татьян, которые студентками не являются, стоимость билета составит 200 рублей вместо 450. Льготные билеты будут продаваться только в кассах катка. Чтобы приобрести их, нужно предъявить студенческий билет, а Татьянам – паспорт. Студенткам-Татьянам необходимо показать оба документа. Желающим посетить каток советуют заранее планировать свое время: самые популярные часы – с 17:00 до 20:00. Свободнее будет в первой половине дня и после 20:30.
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