Ларьки вернутся в подземные переходы на неподъемных для малого бизнеса условиях Метрополитен Рубрики: Общество

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Несмотря на то, что речь идет о множестве маленьких помещений, чиновники объединили площади в огромные лоты. Так, первый лот включает в себя ларьки сразу на 17 станциях метро общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров, а второй - 850 тысяч квадратных метров торговых площадей на 19 станциях подземки. Таким образом, компании, которые желают получить контракт, должны предоставить задаток в размере 71,3 миллиона в первом случае и в 77 миллионов во втором.



С помощью такой меры, как заявляют власти, исключается субаренда площадей, однако на практике это невозможно. Компания, которая получит контракт, получает десятки магазинов, в одном из которых продаются колготки, в другом - ремонтируется обувь, в третьем предлагается выпечка. Ни одна фирма без сторонней помощи не сможет использовать выигранные площади по назначению.



"Единственный смысл взять этот суперлот - это сдать его в скрытую субаренду. Ровно это мы имели во время эксперимента в Новокосино, когда половину станции, ну, один вестибюль сдали одной фирме, и интернет пестрел объявлениями - приглашаем к совместной деятельности", - отметил в беседе с порталом президент Коалиции киоскеров Владлен Максимов.



Напомним, власти начали расторгать договоры аренды торговых павильонов в метро весной прошлого года, объясняя это желанием навести порядок в бизнесе. Из новой схемы исключена возможность передачи торговых площадей в субаренду компаниям-посредникам. Первый крупный конкурс на торговые павильоны в подземке Столичные власти начинают поиск подрядчиков на размещение павильонов и киосков на территории московского метрополитена. Никаких подробностей об условиях конкурса мэрия не раскрывает, однако информация по двум известным лотам ясно дает понять, что мелкий бизнес от аукциона заранее отсечен, сообщает портал BFM Несмотря на то, что речь идет о множестве маленьких помещений, чиновники объединили площади в огромные лоты. Так, первый лот включает в себя ларьки сразу на 17 станциях метро общей площадью почти 700 тысяч квадратных метров, а второй - 850 тысяч квадратных метров торговых площадей на 19 станциях подземки. Таким образом, компании, которые желают получить контракт, должны предоставить задаток в размере 71,3 миллиона в первом случае и в 77 миллионов во втором.С помощью такой меры, как заявляют власти, исключается субаренда площадей, однако на практике это невозможно. Компания, которая получит контракт, получает десятки магазинов, в одном из которых продаются колготки, в другом - ремонтируется обувь, в третьем предлагается выпечка. Ни одна фирма без сторонней помощи не сможет использовать выигранные площади по назначению."Единственный смысл взять этот суперлот - это сдать его в скрытую субаренду. Ровно это мы имели во время эксперимента в Новокосино, когда половину станции, ну, один вестибюль сдали одной фирме, и интернет пестрел объявлениями - приглашаем к совместной деятельности", - отметил в беседе с порталом президент Коалиции киоскеров Владлен Максимов.Напомним, власти начали расторгать договоры аренды торговых павильонов в метро весной прошлого года, объясняя это желанием навести порядок в бизнесе. Из новой схемы исключена возможность передачи торговых площадей в субаренду компаниям-посредникам. Первый крупный конкурс на торговые павильоны в подземке выиграла неизвестная компания "Метроторг", владелец которой ранее лишь держал сеть аптек, которые закрылись из-за низкой рентабельности.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 20 мая 2016 г. Неизвестная компания выиграла крупнейший конкурс на торговлю в переходах

Компания "Метроторг", о бизнесе которой ничего не известно, получила в аренду десять процентов всех доступных торговых площадей в подземных переходах Москвы. Крупные ритейлеры аукцион проигнорировали.

