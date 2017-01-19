Паспорта начнут выдавать в многофункциональных центрах с 1 февраля Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



С 1 февраля можно будет оформить внутрироссийский или заграничный паспорт старого образца и забрать готовый документ, сфотографировавшись на паспорт в специальных кабинах. Срок изготовления российского паспорта для получения по месту жительства составит 10 дней, загранпаспорта - один месяц. Для получения внутреннего паспорта не по месту жительства придется ждать соответственно один месяц для российского и четыре - для загранпаспорта. При этом загранпаспорта нового образца, с биометрическими данными и сроком действия 10 лет, продолжат оформлять и выдавать сотрудники МВД.



Прежде чем распространить этот сервис на всю сеть, в трёх центрах госуслуг Москвы был запущен пилотный проект. В трёх центрах районов Братеево, Ломоносовский, Бескудниковский и Восточное Дегунино с марта 2015 года было выдано около 20 тысяч российских паспортов и около девяти тысяч заграничных паспортов старого образца. Между тем, несмотря на оптимизм властей, рядовые москвичи продолжают жаловаться на работу центров: в "письмах счастья" с приглашением в МФЦ указаны



С 1 февраля москвичи смогут получать внутрироссийский и заграничный паспорт в центрах госуслуг "Мои документы". Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы, сейчас от граждан принимают только заявления и сведения, необходимые для оформления внутреннего паспорта и загранпаспорта пятилетнего срока действия. Затем вся информация передаётся сотрудникам МВД, которые и занимаются выдачей паспортов.С 1 февраля можно будет оформить внутрироссийский или заграничный паспорт старого образца и забрать готовый документ, сфотографировавшись на паспорт в специальных кабинах. Срок изготовления российского паспорта для получения по месту жительства составит 10 дней, загранпаспорта - один месяц. Для получения внутреннего паспорта не по месту жительства придется ждать соответственно один месяц для российского и четыре - для загранпаспорта. При этом загранпаспорта нового образца, с биометрическими данными и сроком действия 10 лет, продолжат оформлять и выдавать сотрудники МВД.Прежде чем распространить этот сервис на всю сеть, в трёх центрах госуслуг Москвы был запущен пилотный проект. В трёх центрах районов Братеево, Ломоносовский, Бескудниковский и Восточное Дегунино с марта 2015 года было выдано около 20 тысяч российских паспортов и около девяти тысяч заграничных паспортов старого образца. Между тем, несмотря на оптимизм властей, рядовые москвичи продолжают жаловаться на работу центров: в "письмах счастья" с приглашением в МФЦ указаны не все документы , а чиновники до последнего перекладывают ответственность друг на друга.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 19 января 2016 г. Московские центры госуслуг работают с перебоями из-за халатности чиновников

Несмотря на заверения властей, работа центров госуслуг далека от идеала: в "письмах счастья" с приглашением в МФЦ указаны не все документы, а чиновники до последнего перекладывают ответственность друг на друга.

