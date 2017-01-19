Вымогатель подложил под автомобиль жителя Зеленограда муляж гранаты Рубрики: Происшествия

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Полицейские обследовали предмет и территорию вблизи автомобиля. Следов взрывчатки обнаружено не было, изделие оказалось муляжом гранаты РГД-5. Как выяснилось, неизвестный позвонил на номер супруги заявителя и потребовал пять миллионов рублей, положив под автомобиль муляж гранаты. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Столичные полицейские разыскивают злоумышленника, который вымогал деньги у жителя Зеленограда и подкинул потерпевшему муляж гранаты. Как сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в правоохранительных органах, в полицию Зеленограда пришел 61-летний мужчина с похожим на гранату предметом. Гражданин заявил, что предмет он обнаружил под своим автомобилем Toyota у корпуса 1645.Полицейские обследовали предмет и территорию вблизи автомобиля. Следов взрывчатки обнаружено не было, изделие оказалось муляжом гранаты РГД-5. Как выяснилось, неизвестный позвонил на номер супруги заявителя и потребовал пять миллионов рублей, положив под автомобиль муляж гранаты. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве.



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