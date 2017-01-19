Морозы в столице продержатся еще один день Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Морозы в столичном регионе надолго не задержатся: уже в пятницу днем столбики термометров покажут небольшие отрицательные значения. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. В ночь на четверг, 26 января, еще будут буйствовать крепкие морозы. В столице минус 26 – минус 24, в центре города до минус 20. По области воздух остынет до 24-29 мороза.



Днем пройдет небольшой, местами умеренный снег. В столице "потеплеет" до минус 11 – минус 9 градусов, по области будет до 14 градусов мороза. Ветер западной четверти 2-7 метров в секунду, к вечеру усиление до 7-12 метров в секунду. В пятницу, 27 января, ночью снег, в Москве 9-11 градусов ниже нуля, по области от минус 9 до минус 14. Днем тоже небольшой снег, в столице температура повысится до минус 3 – минус 1 градуса, по области от минус 6 до минус 1.



В субботу, 28 января, облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью в Москве минус 5 – минус 3, по области до минус 8. Днем в столице минус 3 – минус 1. В воскресенье температура вновь немного понизится: ночью прогнозируется до 10 мороза, днем минус 7 – минус 2. А в понедельник ночью морозы окрепнут до минус 15 – минус 10 градусов. Холоднее будет и днем.







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