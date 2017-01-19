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Экспозицию на станции "Парк культуры" обновят в середине февраля
25 января 2017 г. | Время публикации 10:26
Рубрики: Культура, Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Станцию метро "Парк культуры" украсят реалистическими полотнами советской эпохи, а в вестибюле станции пассажиры смогут сделать селфи с изображением строителей Братской ГЭС. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, с 16 февраля на станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии появятся новые фрагменты картин художников XX века — Юрия Пименова, Петра Кончаловского, Павла Корина, Татьяны Яблонской и других.

Пассажиры смогут сфотографироваться в образе строителей Братской гидроэлектростанции, увидеть Театральную площадь 30-х годов прошлого века, а также портреты советского режиссёра Всеволода Мейерхольда, маршала Георгия Жукова и фрагменты других картин 1930–1960-х годов. Новая экспозиция посвящена творчеству советских художников 1930–1960-х годов, чьи картины хранятся в коллекции Третьяковской галереи на Крымском Валу. Увидеть их можно будет до середины апреля. Кроме того, в вестибюле станции установят тантамарески с фрагментами картины Виктора Попкова "Строители Братска": все желающие смогут сфотографироваться с изображениями строителей Братской ГЭС и выложить фото в интернет. Авторы лучших фотографий, размещённых в Instagram, получат льготы на посещение экспозиции Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Это второй этап образовательного проекта "Интенсив XX", который был запущен в московском метро совместно с Третьяковской галереей в ноябре прошлого года. Его цель — познакомить горожан с творчеством отечественных художников XX столетия, представляющих три периода развития отечественной живописи: русский авангард, соцреализм и современность. В переходе с радиальной на кольцевую станцию "Парк культуры" появятся фрагменты картины Юрия Пименова "Новая Москва" с видом на Театральную площадь, открывающимся с заднего сиденья автомобиля. На эскалаторных сводах можно будет увидеть портрет театрального режиссёра Всеволода Мейерхольда кисти Петра Кончаловского, билборды с фрагментами картин "Жатва" и "Ужин трактористов" Аркадия Пластова, "Александр Невский" и "Портрет Георгия Жукова" Павла Корина, "Утренняя зарядка" и "Вратарь" Александра Дейнеки, "Опять двойка" Фёдора Решетникова и "Утро" Татьяны Яблонской. Кроме того, по линии курсирует поезд, оформленный фрагментами картин из собрания галереи на Крымском валу.

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