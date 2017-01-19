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Территорию детсада в Измайлово вырубили под незаконную стройку жилого дома
25 января 2017 г. | Время публикации 16:25 | Последние изменения 16:48
Рубрики: Недвижимость, Общество  
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На участке бывшего детского сада по адресу 11-я Парковая улица, дом 46 накануне уничтожили все деревья ради крайне спорного проекта строительства жилого дома. По словам муниципального депутата района Измайлово Дмитрия Барановского, рабочим с бензопилами попытались помешать местные жители, однако горожанам лишь ненадолго удалось приостановить вырубку - силы были неравны.

Стройкой на этом участке занимается компания "Инград" через свою дочернюю фирму "Атиль Парковая". По проекту планировки на данном участке должен был появиться детский сад, но затем столичные власти разрешили девелоперу возвести здесь жилой дом. "Это уплотнительная застройка в чистом виде - нарушение проекта планировки, отсутствие публичных слушаний, влепили дом в застроенном квартале между старыми домами, без строительства какой бы то ни было инфраструктуры", - отмечает Барановский в своем блоге.

Вопрос об этой стройке поднимался на декабрьских слушаниях по проекту ПЗЗ. Тогда приглашенная чиновниками "актриса", якобы представляющая интересы жильцов, уверяла, что против жилого дома ничего не имеет, если в нем будут помещения для досуговой или кружковой работы с детьми. Представители власти, заполняя пробелы в речи выступающей женщины, затем обещают "обсудить этот вопрос на окружной комиссии".
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