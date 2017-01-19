Территорию детсада в Измайлово вырубили под незаконную стройку жилого дома

23 декабря 2016 г. Побег чиновника и нанятые "актеры": видео со слушаний по проекту ПЗЗ

Женщина, представившаяся многодетной матерью, поддержала строительство незаконного жилого дома вместо детского сада в Северном Измайлово. О ее готовящемся выступлении, впрочем, было известно еще за два дня до слушаний.