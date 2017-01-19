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Причинами гибели женщины в лифте "Алых парусов" стали технический сбой и халатность
25 января 2017 г. | Время публикации 15:20 | Последние изменения 16:20
Рубрики: Общество  
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Комиссия Межрегионального технологического управления Ростехнадзора завершила расследование причин аварии лифта в жилом комплексе "Алые паруса" в январе прошлого года, в результате которой погибла женщина. Как сообщается на сайте ведомства, к аварии привели несрабатывание устройства контроля подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине, разрушение противовеса и падение его на кабину. Обслуживающая организация не выполнила в полном объеме работы по техническому обслуживанию лифта, не провела необходимых испытаний лифта, а к его обслуживанию привлекли людей, не обладающих соответствующей квалификацией.

Напомним, обвинения в гибели 36-летней Ирины Володиной предъявлены сотруднику компании "Лифт Гарант" электромеханику Алексею Белоусову, который выполнял работы по техническому обслуживанию лифта в жилом комплексе. Сам он отрицает вину и утверждает, что делал все в рамках обязанностей. Между тем в ходе проверки в марте прошлого года выяснилось, что в комплексе нет ни одного нормально работающего лифта, а сами они постоянно используются не по назначению - в них перевозят строительные материалы и мусор. В некоторых лифтах стены и пол обшиты фанерой, разбиты светильники, а в шахтах царят грязь и мусор. Подобная же ситуация сложилось и во многих других жилых комплексах, работу лифтов в которых начали проверять после инцидента. Тем временем выяснилось, что многими лифтами управляют подставные компании.
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