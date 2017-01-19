Причинами гибели женщины в лифте "Алых парусов" стали технический сбой и халатность

15 марта 2016 г. В "Алых парусах" не оказалось ни одного нормально работающего лифта

Жилой комплекс состоит из шести корпусов, в которых оборудованы 19 лифтов. Проверка Ростехнадзора показала, что все они давно изношены, канаты грозят порваться, а их ремонт проводят люди, не имеющие необходимой квалификации.