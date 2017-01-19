Причинами гибели женщины в лифте "Алых парусов" стали технический сбой и халатность

Комиссия Межрегионального технологического управления Ростехнадзора завершила расследование причин аварии лифта в жилом комплексе "Алые паруса" в январе прошлого года, в результате которой погибла женщина. Как сообщается на сайте ведомства
, к аварии привели несрабатывание устройства контроля подъемных канатов, подъем противовеса при неподвижной кабине, разрушение противовеса и падение его на кабину. Обслуживающая организация не выполнила в полном объеме работы по техническому обслуживанию лифта, не провела необходимых испытаний лифта, а к его обслуживанию привлекли людей, не обладающих соответствующей квалификацией.
Напомним, обвинения в гибели 36-летней Ирины Володиной предъявлены сотруднику компании "Лифт Гарант" электромеханику Алексею Белоусову
, который выполнял работы по техническому обслуживанию лифта в жилом комплексе. Сам он отрицает вину и утверждает, что делал все в рамках обязанностей. Между тем в ходе проверки в марте прошлого года выяснилось, что в комплексе нет ни одного нормально работающего лифта
, а сами они постоянно используются не по назначению - в них перевозят строительные материалы и мусор. В некоторых лифтах стены и пол обшиты фанерой, разбиты светильники, а в шахтах царят грязь и мусор. Подобная же ситуация сложилось и во многих других жилых комплексах, работу лифтов в которых начали проверять после инцидента. Тем временем выяснилось, что многими лифтами управляют подставные компании
.