]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
января
pda
Поиск
Архив

Посетитель кофейни недосчитался полмиллиона рублей и "ушел по делам"
25 января 2017 г. | Время публикации 12:51 | Последние изменения 14:04
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Сотрудники полиции проверяют информацию о пропаже 500 тысяч рублей у посетителя кафе в центре Москвы. По словам официанта, клиент попросил его обратиться в полицию, а сам "ушел по делам", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение о краже поступило из кофейни на Чистопрудном бульваре. Один из посетителей сказал официанту, что у него из куртки пропало полмиллиона рублей. После этого мужчина ушел, сославшись на большую занятость и отсутствие свободного времени, но пообещал обратиться в полицию, когда ему будет удобно.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.01.2017   18:10
8
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 25 января 2017 г. // Последняя новость 18:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>