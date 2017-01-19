Посетитель кофейни недосчитался полмиллиона рублей и "ушел по делам" Рубрики: Происшествия

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Сообщение о краже поступило из кофейни на Чистопрудном бульваре. Один из посетителей сказал официанту, что у него из куртки пропало полмиллиона рублей. После этого мужчина ушел, сославшись на большую занятость и отсутствие свободного времени, но пообещал обратиться в полицию, когда ему будет удобно. Сотрудники полиции проверяют информацию о пропаже 500 тысяч рублей у посетителя кафе в центре Москвы. По словам официанта, клиент попросил его обратиться в полицию, а сам "ушел по делам", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Сообщение о краже поступило из кофейни на Чистопрудном бульваре. Один из посетителей сказал официанту, что у него из куртки пропало полмиллиона рублей. После этого мужчина ушел, сославшись на большую занятость и отсутствие свободного времени, но пообещал обратиться в полицию, когда ему будет удобно.



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