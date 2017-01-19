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ТЦ "Рио" в ЮЗАО мог вспыхнуть из-за горевшего авто или шалости подростков
25 января 2017 г. | Время публикации 16:59 | Последние изменения 17:27
Рубрики: Происшествия  
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Алексей Соколов / YouTube
На Большой Черемушкинской улице накануне вечером загорелся крупный торговый центр "Рио". Площадь пожара достигла 800 квадратных метров, его причины выясняются. По одной из версий, источником пожара стало загорание одной из машин, припаркованных рядом, сообщает РЕН ТВ.

Возгорание произошло накануне вечером, огонь распространился на все три этажа и едва не ушел на крышу. Горела пластиковая обшивка здания, из торгового комплекса, по официальным сообщениям, экстренно вывели около полутора тысяч человек, пострадавших нет.

В огне пострадали припаркованные рядом автомобили, два из которых - Mini Cooper и Jaguar – были уничтожены полностью. Один из автовладельцев сел в пылающий автомобиль и отогнал его на безопасное расстояние. По некоторым данным, причиной инцидента могло стать именно возгорание в одной из машин, для выяснения причин изъяты записи камер видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что пожар начался внутри самого торгового центра из-за шалости подростков, которые бросили спичку в подсобке, где хранились игрушки.



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