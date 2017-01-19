]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
января
pda
Поиск
Архив

В Северном Измайлово тракторам без щеток пришлось имитировать уборку снега из-за ГЛОНАСС
25 января 2017 г. | Время публикации 08:00 | Последние изменения 08:20
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Москвичей не перестает удивлять коммунальный абсурд: летом поливальные машины исправно моют улицы в дождь, зимой техника вхолостую "убирает" снег с асфальта. Такую картину наблюдал в одном из дворов муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский и описал в своем блоге.

Когда тракторы – один с поднятой щеткой, другой с неисправной – пошли на второй круг по двору, депутат решил выяснить у водителей, в чем дело. Оказалось, что в местном ГБУ "Жилищник" закончились щетки, но технику все равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС.

"У первого трактора щетка стерлась, а второй сломан (цепь слетела). Зато чиновники наблюдают на экранах мониторов красивую картинку", – пишет Барановский. Водитель, впрочем, сообщил, что коммунальная служба уже заказала новые щетки, а имитация уборки продолжается всего пару дней. Депутат в заключение предложил мэрии открыть москвичам доступ к ГЛОНАСС, чтобы они могли наблюдать за уборкой дворов.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Столичные коммунальщики не используют систему ГЛОНАСС, которой оборудовали уборочную технику
8 декабря 2012 г.
Столичные коммунальщики не используют систему ГЛОНАСС, которой оборудовали уборочную технику
На оперативном совещании у мэра Москвы в пятницу выяснилось, что система ГЛОНАСС, которой оборудовали уборочную технику, работает неэффективно. А видеокамеры во многих дворах вообще смотрят в небо.
21 апреля 2012 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.01.2017   11:50
7
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 25 января 2017 г. // Последняя новость 11:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>