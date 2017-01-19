В Северном Измайлово тракторам без щеток пришлось имитировать уборку снега из-за ГЛОНАСС

Москвичей не перестает удивлять коммунальный абсурд: летом поливальные машины исправно моют улицы в дождь
, зимой техника вхолостую "убирает" снег с асфальта. Такую картину наблюдал в одном из дворов муниципальный депутат Северного Измайлово Дмитрий Барановский и описал в своем блоге
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Когда тракторы – один с поднятой щеткой, другой с неисправной – пошли на второй круг по двору, депутат решил выяснить у водителей, в чем дело. Оказалось, что в местном ГБУ "Жилищник" закончились щетки, но технику все равно заставляют ездить, так как в каждом тракторе установлены датчики ГЛОНАСС.
"У первого трактора щетка стерлась, а второй сломан (цепь слетела). Зато чиновники наблюдают на экранах мониторов красивую картинку", – пишет Барановский. Водитель, впрочем, сообщил, что коммунальная служба уже заказала новые щетки, а имитация уборки продолжается всего пару дней. Депутат в заключение предложил мэрии открыть москвичам доступ к ГЛОНАСС, чтобы они могли наблюдать за уборкой дворов.