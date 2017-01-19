В Северном Измайлово тракторам без щеток пришлось имитировать уборку снега из-за ГЛОНАСС

8 декабря 2012 г. Столичные коммунальщики не используют систему ГЛОНАСС, которой оборудовали уборочную технику

На оперативном совещании у мэра Москвы в пятницу выяснилось, что система ГЛОНАСС, которой оборудовали уборочную технику, работает неэффективно. А видеокамеры во многих дворах вообще смотрят в небо.