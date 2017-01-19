За авто с заклеенными номерами будут привлекать к ответственности

В столице автомобили с заклеенными номерными знаками будут эвакуироваться. Об этом накануне сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, на которого ссылается
"Афиша Daily".
По словам Ликсутова, уже в прошлом году за подобное нарушение было эвакуировано несколько тысяч автомобилей. Кроме того, департамент транспорта направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может ввести ответственность за заклейку номеров.
22 декабря за попытку снять картонку, закрывавшую госномер припаркованного с нарушением ПДД автомобиля, был жестоко избит
москвич Артур Бойко. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, переломы двух лицевых костей и носа со смещением, а также гематомы различной тяжести по всему телу. В то же время жители города восприняли инцидент по-разному. Некоторые справедливо посчитали, что пострадавший не сделал ничего противозаконного, а владельцам иномарки в одном из самых престижных районов Москвы должно быть стыдно подобным образом прятаться от дорожных служб. Однако большая часть пользователей посчитала избитого мужчину "стукачом".
О том, что ЦОДД планирует прибегать к эвакуации автомобилей с нечитаемыми номерами
, сообщалось в начале декабря 2014 года, эксперимент по эвакуации таких машин проводился зимой 2015 года
. СМИ отмечали, что сотрудники ГИБДД и МАДИ не приводят критериев "нечитаемости" номерных знаков, что позволяет эвакуировать практически любой автомобиль. Как рассказал координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, на штрафстоянки начали увозить авто в том числе с закрытыми или отсутствующими номерами, которые нарушили правила парковки. Тогда департамент транспорта объяснял необходимость эвакуации авто с нечитаемыми номерами в том числе противодействием террору
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