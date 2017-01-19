]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
января
pda
Поиск
Архив

За авто с заклеенными номерами будут привлекать к ответственности
25 января 2017 г. | Время публикации 08:35 | Последние изменения 09:44
Рубрики: Автотранспорт, Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В столице автомобили с заклеенными номерными знаками будут эвакуироваться. Об этом накануне сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, на которого ссылается "Афиша Daily".

По словам Ликсутова, уже в прошлом году за подобное нарушение было эвакуировано несколько тысяч автомобилей. Кроме того, департамент транспорта направил на рассмотрение в Госдуму законопроект, который может ввести ответственность за заклейку номеров.

22 декабря за попытку снять картонку, закрывавшую госномер припаркованного с нарушением ПДД автомобиля, был жестоко избит москвич Артур Бойко. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, переломы двух лицевых костей и носа со смещением, а также гематомы различной тяжести по всему телу. В то же время жители города восприняли инцидент по-разному. Некоторые справедливо посчитали, что пострадавший не сделал ничего противозаконного, а владельцам иномарки в одном из самых престижных районов Москвы должно быть стыдно подобным образом прятаться от дорожных служб. Однако большая часть пользователей посчитала избитого мужчину "стукачом".

О том, что ЦОДД планирует прибегать к эвакуации автомобилей с нечитаемыми номерами, сообщалось в начале декабря 2014 года, эксперимент по эвакуации таких машин проводился зимой 2015 года. СМИ отмечали, что сотрудники ГИБДД и МАДИ не приводят критериев "нечитаемости" номерных знаков, что позволяет эвакуировать практически любой автомобиль. Как рассказал координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов, на штрафстоянки начали увозить авто в том числе с закрытыми или отсутствующими номерами, которые нарушили правила парковки. Тогда департамент транспорта объяснял необходимость эвакуации авто с нечитаемыми номерами в том числе противодействием террору:
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Москвича, жестоко избитого за снятую с номера BMW бумажку, хотят наградить
24 января 2017 г.
Москвича, жестоко избитого за снятую с номера BMW бумажку, хотят наградить
В декабре мужчину жестоко избили за то, что он снял бумажку с номера неправильно припаркованного автомобиля на Малой Бронной. Поступок москвича вызвал общественный резонанс. Расследование между тем не продвигается.
26 декабря 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.01.2017   11:50
7
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 25 января 2017 г. // Последняя новость 11:37
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>