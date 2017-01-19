За авто с заклеенными номерами будут привлекать к ответственности

24 января 2017 г. Москвича, жестоко избитого за снятую с номера BMW бумажку, хотят наградить

В декабре мужчину жестоко избили за то, что он снял бумажку с номера неправильно припаркованного автомобиля на Малой Бронной. Поступок москвича вызвал общественный резонанс. Расследование между тем не продвигается.