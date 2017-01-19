Новые уменьшенные знаки парковки появятся по пяти адресам в центре столицы

12 января 2017 г. Уменьшенные дорожные знаки появятся на пяти улицах в конце января

Размер знаков "Остановка запрещена", "Платные услуги" и "Парковка" уменьшат в полтора раза, а их число сократится почти вдвое. По результатам пилотного проекта такие знаки могут установить по всему городу.