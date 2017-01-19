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Новые уменьшенные знаки парковки появятся по пяти адресам в центре столицы
25 января 2017 г. | Время публикации 09:09
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти определились с дизайном и местами установки новых дорожных знаков. В ближайшее время в центре города появятся новые указатели платной парковки, исчезнут все информационные таблички, частично будут убраны знаки о запрете стоянки. Эксперты считают, что нововведения могут запутать водителей, пишет "Коммерсант". .

Центр организации дорожного движения утвердил новый вид дорожных знаков, которые в качестве эксперимента установят в центре Москвы. На Большой и Малой Никитской улицах, в Гранатном, Скарятинском и Брюсовом переулках стандартные знаки "Остановка запрещена" и "Парковка" поменяют на аналогичные меньшего размера. С этих улиц исчезнут также все информационные таблички, регулирующие дорожное движение. Вместо нынешней комбинации знака "Парковка" и табличек "Способ постановки машины" и "Платные услуги" в пилотной зоне применят новый объединенный знак. В рамках эксперимента в Гранатном переулке также уберут часть знаков о запрете стоянки: зона ограничения будет обозначена одним знаком и желтой полосой у бордюра.

Все эти знаки установят в течение месяца. Эксперимент продлится примерно полгода, после чего будет принято решении о повсеместном использовании новых указателей. Предполагается, что сокращение количества и размеров знаков позволит уменьшить расходы на их приобретение и установку. С другой стороны, эксперты отмечают, что знаков в столице очень часто не хватает либо их плохо видно, и вместо уменьшения размеров указателей следовало бы поработать над их читаемостью.

Кроме того, нововведения могут запутать водителей, которые не всегда помнят о том, что машину надо ставить вдоль тротуара. Кроме того, желтую полосу вдоль бордюра часто не видно из-за грязи и снега, из-за чего водители рискуют стать нарушителями. А на московских улицах продолжают появляться дорожные знаки-"невидимки", установленные с нарушением ГОСТов и становящиеся причиной ДТП.

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