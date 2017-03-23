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Трое юных дзюдоистов стали жертвами ДТП в Подмосковье
25 марта 2017 г. | Время публикации 12:00 | Последние изменения 16:23
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В результате лобового столкновения автомобилей в Луховицком районе Подмосковья погибли трое детей. Еще один ребенок пострадал. Они ехали на соревнования по дзюдо.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка МВД, трагедия произошла утром в субботу на трассе М-5 на юго-востоке Подмосковья. "Около 08:20 утра на 143 км трассы М-5 водитель, управляя автомобилем "Газель", по неустановленной причине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Рено", - сказал дежурный пресс-службы.

Жертвами ДТП стали трое детей в возрасте 12 и 13 лет, также пострадал один несовершеннолетний в возрасте 13 лет. Все они были пассажирами автомобиля "Рено". На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.

Выяснилось, что дети, погибшие в страшном дорожно-транспортном происшествии 25 марта на трассе М-5 в Московской области, ехали на соревнования по дзюдо, сообщает РИАМО со ссылкой на РЕН ТВ. Как уточняется в материале, их тренер, который также находился в автомобиле, чудом остался жив. Между тем, виновник трагедии не пострадал и, усевшись в полицейский автомобиль, спрятал лицо от камер, сообщает РЕН ТВ.

"По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом ОМВД России по Луховицкому району возбуждено уголовное по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк ТАСС, уточнив, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения водителю "Газели".

Ранее в субботу из источника в экстренных службах стало известно, что автокатастрофа произошла вблизи деревни Врачово Луховицкого района, водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован.

14 марта ДТП с участием "Газели" произошло в Москве. При столкновении с автомобилем пострадал и был госпитализирован мотоциклист.

20 марта человек погиб, а один пострадал в аварии с участием трех грузовых автомобилей. В районе 104 километра внутренней стороны МКАД столкнулся мусоровоз MAN, грузовик "ЗИЛ" и фура неустановленной марки.
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