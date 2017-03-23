Трое юных дзюдоистов стали жертвами ДТП в Подмосковье

В результате лобового столкновения автомобилей в Луховицком районе Подмосковья погибли трое детей. Еще один ребенок пострадал. Они ехали на соревнования по дзюдо.
Как сообщили "Интерфаксу"
в пресс-службе областного главка МВД, трагедия произошла утром в субботу на трассе М-5 на юго-востоке Подмосковья. "Около 08:20 утра на 143 км трассы М-5 водитель, управляя автомобилем "Газель", по неустановленной причине выехал на встречную
полосу и совершил столкновение с автомобилем "Рено", - сказал дежурный пресс-службы.
Жертвами ДТП стали трое детей в возрасте 12 и 13 лет, также пострадал один несовершеннолетний в возрасте 13 лет. Все они были пассажирами автомобиля "Рено". На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.
Выяснилось, что дети, погибшие в страшном дорожно-транспортном происшествии 25 марта на трассе М-5 в Московской области, ехали на соревнования по дзюдо, сообщает РИАМО
со ссылкой на РЕН ТВ. Как уточняется в материале, их тренер, который также находился в автомобиле, чудом остался жив. Между тем, виновник трагедии не пострадал и, усевшись в полицейский автомобиль, спрятал
лицо от камер, сообщает РЕН ТВ.
"По факту дорожно-транспортного происшествия следственным отделом ОМВД России по Луховицкому району возбуждено уголовное по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк ТАСС
, уточнив, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения водителю "Газели".
Ранее в субботу из источника в экстренных службах стало известно, что автокатастрофа произошла вблизи деревни Врачово Луховицкого района, водитель легкового автомобиля получил серьезные травмы и был госпитализирован.
14 марта ДТП с участием "Газели" произошло в Москве. При столкновении с автомобилем пострадал и был госпитализирован мотоциклист
.
20 марта человек погиб, а один пострадал в аварии с участием трех грузовых автомобилей
. В районе 104 километра внутренней стороны МКАД столкнулся мусоровоз MAN, грузовик "ЗИЛ" и фура неустановленной марки.