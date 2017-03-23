Национальная тренировочная база "Озеро Круглое" закрыта из-за вспышки ротовирусной инфекции Рубрики: Происшествия

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Как рассказала



По словам главного тренера, в настоящее время все команды переведены в один из подмосковных детских лагерей. "Нас выселяют в какой-то детский лагерь, который давно не функционировал, там жуткие условия, - добавила Покровская. - Наши сборы фактически сорваны, и не по вине базы "Озеро Круглое" - там идеальные условия, везде чистота - от пищеблока до бассейна. Что будет дальше, я не знаю, поскольку сроки дезинфекции нам не сообщили".



Директор спортивной базы "Озеро Круглое" Ольга Домуладжанова заявила ТАСС, что не связывает проверку Роспотребнадзора с массовым заболеванием спортсменов, которые, предположительно, подхватили инфекцию ротовируса. "У меня нет информации, что база закрыта. Я же не умерла, поэтому была бы в курсе", - сказала Домуладжанова. Она назвала визит сотрудников Роспотребнадзора плановым. "Плановые проверки у нас были и в декабре", - добавила директор базы.



Ранее на правах анонимности один из спортсменов, который находился на сборе, сообщил агентству, что симптомы отравления у его коллег появились в среду. "Вечером сходили на ужин, а под утро началось - ребят стало "косить" одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота", - сообщил источник агентства.



На данный момент сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), прибывшие на базу, взяли пробы для установления причин массового заболевания. Результаты исследования будут готовы во вторник.



При этом источник ТАСС отрицает ротовирусную версию расстройства. "Ротовирус передается через загрязненные руки или вещи, а спортсмены занимаются в разных залах, так что самая вероятная версия - отравление в столовой", - сказал спортсмен. Впрочем, по его мнению, могут сказать, что "вирус был завезен на базу, поскольку спортсмены ездят по миру и инфекцию могли подхватить за границей".



Среди пострадавших - спортсмены, входящие в национальные команды России по таким видам спорта как фехтование, синхронное плавание, спортивная гимнастика и спортивная борьба.



ФГУП "Тренировочный центр сборных команд "Озеро Круглое" расположена в Дмитровском районе Московской области. Объект существует с 1953 года. База является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта. Тренировочная база "Озеро Круглое" закрыта на карантин после того, как у примерно 50 российских спортсменов, находившихся на сборе, обнаружилось расстройство желудка. Информация об отравлении, прошедшая ранее, не подтвердилась.Как рассказала ТАСС главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, информация о массовом отравлении - неправда. "Сейчас по всей России ходят ротавирусная и норовирусная инфекции, - сказала Покровская. - Естественно, спортсмены, заезжающие на сборы, завозят инфекцию, к примеру, в нашей команде заболели три спортсменки, но и они уже выздоровели. Тем не менее, сейчас база "Озеро Круглое" закрыта на карантин: приехал Роспотребнадзор и закрыл объект на дезинфекцию. Мы в ужасе, ведь идет предсоревновательный период, а здесь, помимо синхронисток, находятся команды по прыжкам в воду, плаванию на открытой воде, фехтованию, водному поло, гимнастике".По словам главного тренера, в настоящее время все команды переведены в один из подмосковных детских лагерей. "Нас выселяют в какой-то детский лагерь, который давно не функционировал, там жуткие условия, - добавила Покровская. - Наши сборы фактически сорваны, и не по вине базы "Озеро Круглое" - там идеальные условия, везде чистота - от пищеблока до бассейна. Что будет дальше, я не знаю, поскольку сроки дезинфекции нам не сообщили".Директор спортивной базы "Озеро Круглое" Ольга Домуладжанова заявила ТАСС, что не связывает проверку Роспотребнадзора с массовым заболеванием спортсменов, которые, предположительно, подхватили инфекцию ротовируса. "У меня нет информации, что база закрыта. Я же не умерла, поэтому была бы в курсе", - сказала Домуладжанова. Она назвала визит сотрудников Роспотребнадзора плановым. "Плановые проверки у нас были и в декабре", - добавила директор базы.Ранее на правах анонимности один из спортсменов, который находился на сборе, сообщил агентству, что симптомы отравления у его коллег появились в среду. "Вечером сходили на ужин, а под утро началось - ребят стало "косить" одного за другим. Сейчас в числе заболевших около 50 человек, у всех были одинаковые симптомы: температура, понос, рвота", - сообщил источник агентства.На данный момент сотрудники Роспотребнадзора и Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА), прибывшие на базу, взяли пробы для установления причин массового заболевания. Результаты исследования будут готовы во вторник.При этом источник ТАСС отрицает ротовирусную версию расстройства. "Ротовирус передается через загрязненные руки или вещи, а спортсмены занимаются в разных залах, так что самая вероятная версия - отравление в столовой", - сказал спортсмен. Впрочем, по его мнению, могут сказать, что "вирус был завезен на базу, поскольку спортсмены ездят по миру и инфекцию могли подхватить за границей".Среди пострадавших - спортсмены, входящие в национальные команды России по таким видам спорта как фехтование, синхронное плавание, спортивная гимнастика и спортивная борьба.ФГУП "Тренировочный центр сборных команд "Озеро Круглое" расположена в Дмитровском районе Московской области. Объект существует с 1953 года. База является ведущей спортивной базой подготовки сборных команд России по прыжкам в воду, синхронному плаванию, фехтованию и другим олимпийским видам спорта. Также здесь проходят подготовку спортсмены по восьми паралимпийским видам спорта.



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