График движения поездов МЦК появится в мобильном приложении "Метро Москвы"

В мобильное приложение "Метро Москвы" добавят график работы станций Московского центрального кольца и время отправления первых и последних поездов. Кроме того, пользователи смогут узнать, какие автобусы останавливаются рядом с МЦК и на каких станциях кольца расположены банкоматы. Как сообщается на сайте
мэра и правительства столицы, обновлённая версия будет доступна для скачивания в ближайшее время.
Помимо прочего, в обновлённой версии приложения будет доступна справка с фотографиями и схемами станций, а также исторические снимки зданий Московской окружной железной дороги. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, приложение уже скачали около 275 тысяч человек. Одна из самых популярных функций — построение маршрута в метро и на МЦК, а также по всему городу.
Летом в приложении появится карта с туристическими маршрутами по историческим станциям подземки с их описанием, сейчас идёт разработка нескольких туристических маршрутов. В дальнейшем пассажиры в режиме онлайн смогут узнать о загрузке вагонов и о движении наземного транспорта.
Сейчас с помощью приложения "Метро Москвы"
можно построить маршрут в подземке и в наземном транспорте. Сервис подскажет, какой автобус довезёт от станции метро до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок и даже примерную стоимость проезда по тарифу "Кошелёк", записанному на карте "Тройка". Пользователи приложения также могут пополнить баланс карты онлайн и посмотреть действующие тарифы на проезд, а также узнать информацию о тарифах и свободных местах на перехватывающих парковках рядом с подземкой.