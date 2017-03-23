График движения поездов МЦК появится в мобильном приложении "Метро Москвы" Рубрики: Метрополитен

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Помимо прочего, в обновлённой версии приложения будет доступна справка с фотографиями и схемами станций, а также исторические снимки зданий Московской окружной железной дороги. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, приложение уже скачали около 275 тысяч человек. Одна из самых популярных функций — построение маршрута в метро и на МЦК, а также по всему городу.



Летом в приложении появится карта с туристическими маршрутами по историческим станциям подземки с их описанием, сейчас идёт разработка нескольких туристических маршрутов. В дальнейшем пассажиры в режиме онлайн смогут узнать о загрузке вагонов и о движении наземного транспорта.



Сейчас с помощью приложения В мобильное приложение "Метро Москвы" добавят график работы станций Московского центрального кольца и время отправления первых и последних поездов. Кроме того, пользователи смогут узнать, какие автобусы останавливаются рядом с МЦК и на каких станциях кольца расположены банкоматы. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, обновлённая версия будет доступна для скачивания в ближайшее время.Помимо прочего, в обновлённой версии приложения будет доступна справка с фотографиями и схемами станций, а также исторические снимки зданий Московской окружной железной дороги. Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, приложение уже скачали около 275 тысяч человек. Одна из самых популярных функций — построение маршрута в метро и на МЦК, а также по всему городу.Летом в приложении появится карта с туристическими маршрутами по историческим станциям подземки с их описанием, сейчас идёт разработка нескольких туристических маршрутов. В дальнейшем пассажиры в режиме онлайн смогут узнать о загрузке вагонов и о движении наземного транспорта.Сейчас с помощью приложения "Метро Москвы" можно построить маршрут в подземке и в наземном транспорте. Сервис подскажет, какой автобус довезёт от станции метро до конкретной точки, вычислит время в пути, количество остановок и даже примерную стоимость проезда по тарифу "Кошелёк", записанному на карте "Тройка". Пользователи приложения также могут пополнить баланс карты онлайн и посмотреть действующие тарифы на проезд, а также узнать информацию о тарифах и свободных местах на перехватывающих парковках рядом с подземкой.



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