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Зима попрощается с Москвой минус девятью градусами в самом конце марта
25 марта 2017 г. | Время публикации 17:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Последние дни марта принесут в столицу по-настоящему зимнюю температуру. Холодный воздух из Арктики опустит столбики термометров до минус 9 градусов.

"В ночь на среду, 29 марта, воздух в столице может остыть до минус 4 - минус 9 градусов. В последующие дни по ночам ожидается до минус 3 - минус 8 градусов. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов", - сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя Гидрометцентра России.

В связи с существенным похолоданием метеорологам не советуют водителям торопиться с заменой зимней резины на летнюю - по ночам ожидается снег, утром - гололедица. Воздух в столичный регион будет поступать почти с полюса, из района Ледовитого океана. Средняя суточная температура постепенно вернется к примерным значениям климатической нормы в середине следующей недели, но все равно будет немного будут ниже ее.

Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе завершается долгий период аномально теплой погоды. "К 1 апреля в Москве существенно похолодает, и это не шуточный прогноз", – отметил Вильфанд. При этом то, что апрель будет таким же аномально теплым, как март, вероятно примерно на 80 процентов.
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Суббота, 25 марта 2017 г. // Последняя новость 17:00
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