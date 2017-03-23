Зима попрощается с Москвой минус девятью градусами в самом конце марта Рубрики: Погода

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"В ночь на среду, 29 марта, воздух в столице может остыть до минус 4 - минус 9 градусов. В последующие дни по ночам ожидается до минус 3 - минус 8 градусов. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов", - сообщает



В связи с существенным похолоданием метеорологам не советуют водителям торопиться с заменой зимней резины на летнюю - по ночам ожидается снег, утром - гололедица. Воздух в столичный регион будет поступать почти с полюса, из района Ледовитого океана. Средняя суточная температура постепенно вернется к примерным значениям климатической нормы в середине следующей недели, но все равно будет немного будут ниже ее.



Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе завершается долгий период аномально теплой погоды. "К 1 апреля в Москве Последние дни марта принесут в столицу по-настоящему зимнюю температуру. Холодный воздух из Арктики опустит столбики термометров до минус 9 градусов."В ночь на среду, 29 марта, воздух в столице может остыть до минус 4 - минус 9 градусов. В последующие дни по ночам ожидается до минус 3 - минус 8 градусов. Дневные температуры составят от минус 1 до плюс 3 градусов", - сообщает ТАСС , ссылаясь на представителя Гидрометцентра России.В связи с существенным похолоданием метеорологам не советуют водителям торопиться с заменой зимней резины на летнюю - по ночам ожидается снег, утром - гололедица. Воздух в столичный регион будет поступать почти с полюса, из района Ледовитого океана. Средняя суточная температура постепенно вернется к примерным значениям климатической нормы в середине следующей недели, но все равно будет немного будут ниже ее.Ранее директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в столичном регионе завершается долгий период аномально теплой погоды. "К 1 апреля в Москве существенно похолодает , и это не шуточный прогноз", – отметил Вильфанд. При этом то, что апрель будет таким же аномально теплым, как март, вероятно примерно на 80 процентов.



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