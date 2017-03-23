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Открытие нового этапа "Музыки в метро" состоится 27 марта
25 марта 2017 г. | Время публикации 16:00
Рубрики: Метрополитен  
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Агентство городских новостей "Москва"
Новый этап культурного проекта "Музыка в метро" будет торжественно открыт 27 марта на станции "Боровицкая" Московского метрополитена. На открытии выступят сразу 14 исполнителей.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, конкурсный отбор для проекта позволит более 200 новых музыкальных коллективов официально выступать в московском метро. "Количество площадок для артистов было увеличено до 15. Переход между станциями "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" – одна из них", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там же отмечается, что на торжественном запуске нового этапа можно познакомиться сразу с 14 исполнителями – они споют вместе с известным российским артистом. Также уточняется, что перед началом мероприятия состоится пресс-подход представителей департамента транспорта города Москвы и Московского метрополитена.

Пилотный проект Музыка в метро стартовал в Московском метрополитене 25 мая 2016 года. За время его работы состоялось более 1,5 тысяч выступлений разных жанров. Что касается нового этапа, то ранее Newsmsk.com сообщал, что список музыкантов, получивших право выступать, опубликован на сайте проекта "Музыка в метро". В этом году помимо "Маяковской", "Выставочной" и "Курской" музыканты смогут играть на станциях "Достоевская", "Боровицкая", "Полянка", "Китай-город","Театральная", "Охотный Ряд", "Комсомольская", "Таганская" и в вестибюле станций "Пушкинская"-"Тверская".

Между тем, уличные музыканты критиковали проект. По их словам, многие участники просто пиарились, а затем перестали выступать. На новом этапе музыканты получают аккредитацию на год, из-за чего на площадках будут выступать одни и те же люди, считают критики проекта. Для большинства исполнителей такие выступления – это отличный шанс заявить о себе и своей музыке, получить поддержку среди пассажиров.
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