Открытие нового этапа "Музыки в метро" состоится 27 марта

Новый этап культурного проекта "Музыка в метро" будет торжественно открыт 27 марта на станции "Боровицкая" Московского метрополитена. На открытии выступят сразу 14 исполнителей.
Как сообщает РИАМО
со ссылкой на пресс-службу столичной подземки, конкурсный отбор для проекта позволит более 200 новых музыкальных коллективов официально выступать в московском метро. "Количество площадок для артистов было увеличено до 15. Переход между станциями "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" – одна из них", - говорится в сообщении пресс-службы.
Там же отмечается, что на торжественном запуске нового этапа можно познакомиться сразу с 14 исполнителями – они споют вместе с известным российским артистом. Также уточняется, что перед началом мероприятия состоится пресс-подход представителей департамента транспорта города Москвы и Московского метрополитена.
Пилотный проект Музыка в метро стартовал в Московском метрополитене 25 мая 2016 года. За время его работы состоялось более 1,5 тысяч выступлений разных жанров. Что касается нового этапа, то ранее Newsmsk.com сообщал, что список музыкантов
, получивших право выступать, опубликован на сайте проекта "Музыка в метро". В этом году помимо "Маяковской", "Выставочной" и "Курской" музыканты смогут играть на станциях "Достоевская", "Боровицкая", "Полянка", "Китай-город","Театральная", "Охотный Ряд", "Комсомольская", "Таганская" и в вестибюле станций "Пушкинская"-"Тверская".
Между тем, уличные музыканты критиковали проект. По их словам, многие участники просто пиарились
, а затем перестали выступать. На новом этапе музыканты получают аккредитацию на год, из-за чего на площадках будут выступать одни и те же люди, считают критики проекта. Для большинства исполнителей такие выступления – это отличный шанс заявить о себе и своей музыке, получить поддержку среди пассажиров.