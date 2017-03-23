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Прогулки по Москве-реке начнутся на месяц позже уже объявленной даты
25 марта 2017 г. | Время публикации 14:00
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота опровергли сведения о начале масштабной летней пассажирской навигации по Москве-реке 25 марта. Это произойдет на месяц позже.

Как стало известно Агентству городских новостей "Москва" со слов президента ассоциации Кирилла Евдокимова, сегодня и еще месяц по Москве-реке будет курсировать только флотилия Radisson, осуществляющая круглогодичную навигацию.

"Действительно, сегодня еще одна судоходная компания планировала провести рейс, воспользовавшись информационным поводом о якобы открытии навигации. Но у них могут быть не готовы документы, поэтому рейс может не состояться. Движение им запретили. Соответственно, летняя пассажирская навигация откроется 24 апреля", - сказал Евдокимов.

Также он пояснил, что 24 апреля экскурсионно-прогулочные прогулки по Москве-реке могут начать обеспечивать 15 судоходных компаний, используя до 100 теплоходов, а официальная церемония торжественного открытия навигации произойдет еще позже - 27 апреля. При этом Евдокимов пообещал небольшой рост стоимости речных прогулок.

"Порядка, наверное, 700 руб. составит стоимость двухчасовой прогулки, но точно цены будут понятны, когда рынок расставит все по своим местам", - добавил бизнесмен. Также он рассказал о постоянном повышении требований к безопасности перевозок и о продолжительности перевозок.

Средняя продолжительность туров – два-два с половиной часа по центру – от Москва-сити до Новоспасского моста. Внутри этих двух точек будут различные маршруты различных компаний. Ряд причалов. И будут часовые прогулки из парка Коломенское, - пояснил Евдокимов.

Ранее Newsmsk.com сообщал, что уже на 25 марта запланировано торжественное открытие сезона речной навигации по Москве-реке, а с 26 марта теплоходы начнут ежедневно курсировать по маршруту от Москва-Сити до Парка Горького.
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