Праздник Навруз отметят 1 апреля на ВДНХ Развлечения Рубрики: Праздники

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы



Празднования пройдут в 75‑м павильоне ВДНХ с 13.00 до 20.00. Они включат в себя два больших концерта, выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, дегустацию блюд национальных кухонь, а также ряд других акций и мероприятий. На одной из площадок появятся 37 так называемых национальных двориков, где можно будет посмотреть предметы народного промысла или попить чаю с традиционными лакомствами. Кроме того, москвичей ждет необычный фестиваль — конкурс плова. Уже подано около десяти заявок в трех номинациях: лучший повар, лучший ресторан и приз зрительских симпатий. Как ожидается, праздник посетят не менее 30 тысяч человек



Навруз — это праздник начала весны, который тюркские и иранские народы отмечают по всему миру, причем к исламу как таковому праздник не имеет никакого отношения. В настоящее время Навруз как государственный праздник отмечается в Иране, Афганистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Азербайджане, а также в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и некоторых других национальных республиках.



1 апреля на ВДНХ пройдут гулянья, приуроченные к празднику весны Навруз. Все желающие смогут приобщиться к национальной культуре, послушать музыку и попробовать несколько видов плова, пишет "Московский комсомолец" Празднования пройдут в 75‑м павильоне ВДНХ с 13.00 до 20.00. Они включат в себя два больших концерта, выставку-ярмарку декоративно-прикладного искусства и народных ремесел, дегустацию блюд национальных кухонь, а также ряд других акций и мероприятий. На одной из площадок появятся 37 так называемых национальных двориков, где можно будет посмотреть предметы народного промысла или попить чаю с традиционными лакомствами. Кроме того, москвичей ждет необычный фестиваль — конкурс плова. Уже подано около десяти заявок в трех номинациях: лучший повар, лучший ресторан и приз зрительских симпатий. Как ожидается, праздник посетят не менее 30 тысяч человекНавруз — это праздник начала весны, который тюркские и иранские народы отмечают по всему миру, причем к исламу как таковому праздник не имеет никакого отношения. В настоящее время Навруз как государственный праздник отмечается в Иране, Афганистане, Индии, Турции, Македонии, Албании, Таджикистане, Узбекистане, Казахстане, Кыргызстане, Туркмении, Азербайджане, а также в Татарстане, Башкортостане, Дагестане и некоторых других национальных республиках.



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