Какие улицы Москвы перекроют на час из-за велопробега, посвященного "Часу Земли" (карта)

В связи с велопробегом, который пройдет в столице в рамках экологической акции "Час Земли", с 20.30 до 21.30 будет ограничено движение транспорта в центре Москвы.
Как сообщает "Вечерняя Москва"
со ссылкой на представителей столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, велопробег пройдет по маршруту: Кремлевская набережная – Соймоновский проезд – Гоголевский бульвар – Тверской бульвар – Тверская улица (карта
).
Ранее на Newsmsk.com сообщалось, что 25 марта Москва примет участие в крупнейшей в мире экологической акции "Час Земли"
. Подсветку на один час планируют отключить свыше 1600 столичных зданий: в прошлом году их было 1500. В 20:30 на площади возле памятника Юрию Долгорукому пройдёт флешмоб в поддержку "Часа Земли". В нём поучаствуют школы - победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб - 2017".