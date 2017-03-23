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Какие улицы Москвы перекроют на час из-за велопробега, посвященного "Часу Земли" (карта)
25 марта 2017 г. | Время публикации 13:00 | Последние изменения 13:12
Рубрики: Общество, Экология  
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Moscow-Live.ru
В связи с велопробегом, который пройдет в столице в рамках экологической акции "Час Земли", с 20.30 до 21.30 будет ограничено движение транспорта в центре Москвы.

Как сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на представителей столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции, велопробег пройдет по маршруту: Кремлевская набережная – Соймоновский проезд – Гоголевский бульвар – Тверской бульвар – Тверская улица (карта).

Ранее на Newsmsk.com сообщалось, что 25 марта Москва примет участие в крупнейшей в мире экологической акции "Час Земли". Подсветку на один час планируют отключить свыше 1600 столичных зданий: в прошлом году их было 1500. В 20:30 на площади возле памятника Юрию Долгорукому пройдёт флешмоб в поддержку "Часа Земли". В нём поучаствуют школы - победители и лауреаты конкурса "Экологический флешмоб - 2017".
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Суббота, 25 марта 2017 г. // Последняя новость 17:00
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