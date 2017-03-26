Центр дизайна Artplay принимает фестиваль в помощь животным из приютов (видео) Рубрики: Животные

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На фестивале можно выбрать себе любимца и посетить благотворительный маркет, сообщает



25 марта состоится выставка собак из приютов, а 26 марта - выставка кошек. Вход свободный. Организатор фестиваля - благотворительный фонд помощи бездомным животным Ника. Часы работы: с 11:00 до 19:00. На площадке дизайн-центра Artplay в субботу, 25 марта, открылся Двухдневный фестиваль в помощь животным из московских приютов Woof. Вход свободный.На фестивале можно выбрать себе любимца и посетить благотворительный маркет, сообщает Агентство городских новостей "Москва" . Кроме того, посетителям расскажут о стройке первого в России Центра помощи животным "Мокрый нос". Все собранные на мероприятии средства будут направлены на строительство центра. Также на площадке фестиваля будет открыт пункт сбора помощи приютам, куда принимаются не только деньги, но и корм. Родители, приведшие детей, могут занять их в игровой зоне с мастер-классами и аниматорами.25 марта состоится выставка собак из приютов, а 26 марта - выставка кошек. Вход свободный. Организатор фестиваля - благотворительный фонд помощи бездомным животным Ника. Часы работы: с 11:00 до 19:00.



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