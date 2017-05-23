Медиа-экраны со временем ожидания аттракционов появятся в парке "Остров мечты"

Возле всех аттракционов "Острова мечты" установят медиаэкраны, которые будут показывать время ожидания в очереди. Об этом в колонке на M24.ru
рассказал технический директор тематического парка Иван Шоль. Такие же экраны появятся на главных площадях и улицах парка.
"У каждого аттракциона будет установлен экран, показывающий время ожидания поездки. Кроме того, на ключевых площадях и улицах в парке будет установлено несколько экранов, где будет высвечиваться название аттракционов и ожидаемое время. Так гости смогут спланировать свое время и смогут пойти к тому аттракциону, где очередь меньше", – пояснил Шоль. Посетителей парка, ожидающих у аттракционов, будут развлекать с помощью медиа и декораций. "Расскажем историю, почему они оказались на этом аттракционе и куда им предстоит отправиться", – добавил он.
Первый вице-президент Российская ассоциация парков и производителей аттракционов Игорь Родионов рассказал, что подобная система трансляции есть во многих мировых парках. "Человек перед походом на аттракцион понимает, сколько ему стоять в очереди 30 минут или больше и выбирает меньший по времени вариант. Необходимость трансляции определяет система единого входного билета", – пояснил он. А очереди
проходят через тематическую зону и интерактивные игры.
Родионов добавил, что в парке "Остров мечты" можно также организовать систему "коротких очередей": человек покупает более дорогой билет и стоит в очереди, которая будет намного меньше и быстрее. Есть также технология быстрой очереди, которая практикуется в "Диснейленде": билет там стоит столько же, но с помощью мобильного приложения можно забронировать время посещения аттракциона.
Напомним, на территории парка "Остров мечты", строительство которого ведется в Нагатинской пойме, появятся зоны отдыха с персонажами из отечественных мультфильмов
и оригинальные аттракционы. В прогулочной зоне появятся улицы с фасадами домов Рима и Лондона, а также будут организованы ярмарки сезонных продуктов.
В самом парке отдыха будут созданы уникальные аттракционы "Путешествие в таинственное подземелье", "Назад в будущее", "Отель Трансильвания". "Полет в мир динозавров" и зоны с персонажами из мультфильмов. Стоимость разового посещения парка аттракционов составит от полутора тысяч рублей. На эту сумму дети и взрослые смогут посетить все аттракционы. Также будет действовать скидочная программа для многодетных матерей, пенсионеров и группового посещения. Существенным плюсом нового парка должна стать его включенность в черту города, чтобы горожане смогли приезжать в парк по выходным. Открыть парк для посетителей планируют в конце 2018 года
.