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В парке "Печатники" закупленное на миллионы рублей имущество бесполезно простаивает уже второй год
25 мая 2017 г. | Время публикации 16:02 | Последние изменения 16:42
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Народный Совет района Печатники
В столичном парке "Печатники", где на протяжении последних лет с большим скрипом проходили работы по благоустройству, до сих пор не заработали общественные туалеты, три поста охраны, модульное административное здание и система видеонаблюдения. Стоимость этого имущества, которое бесполезно простаивает уже не первый год, превышает 8 миллионов рублей, но брать ответственность за него никто не хочет.

Местный муниципальный депутат Виталий Третьюхин в своей статье на сайте "Народного совета района Печатники" отмечает, что виной тому - "бюрократические препоны, равнодушие чиновников и перекидывание ответственности". В качестве показательного примера мундеп приводит историю с туалетами, которые стоили бюджету 2,6 миллиона рублей: посетители парка ежедневно подходят к ним, но лишь безуспешно дергают за ручки - воспользоваться кабинками нельзя.

По словам Третьюхина, первоначально планировалось перевести парк на баланс районного "Жилищника", тогда бы за туалеты отвечали коммунальщики. В ГКУ "Дирекции Мосприроды" утверждали, что туалетные модули готовы к эксплуатации, но "необходимо только их принять балансодержателями и заключить договоры электроснабжения". Ничего этого сделано не было, а в прошлом году после думских выборов районные чиновники и вовсе передумали открывать уборные.

"Госзаказчик пытался пристроить туалеты префектуре ЮВАО, но она перенаправила запрос в ГБУ "Доринвест" - учреждение, специализирующееся на содержании общественных туалетов в Москве. Но и там особого желания взять под опеку лишнюю уборную не проявили. В итоге туалеты не могут найти хозяина по сегодняшний день и стоят закрытыми", - заявил муниципальный депутат. Он также добавил, что после соответствующего запроса городской департамент природопользования обратился в префектуру ЮВАО с требованием определить балансодержателя туалетов.

Отметим, что на реконструкцию парка к настоящему моменту из бюджета ушло 140 миллионов рублей, но результаты проделанных работ весьма сомнительны. Еще в 2015 году поводом для возмущения местных жителей стали установленные в парки скамейки-"гробы" и "овощи-мутанты". Минувшей зимой там появились хрупкие декоративные шары, похожие на яйца ящеров. Сейчас многие скамейки в парке разломаны, а на набережной Москвы-реки не работают фонари.
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