ДПС устраивает ловушки для автомобилистов на узких улицах Рубрики: Автотранспорт

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Учитывая, что в городе выехать на встречную полосу довольно сложно, сотрудники ГИБДД решили "выполнять план", используя для этого ловушки в виде объезда автобуса или маршрутного такси на узких внутрирайонных улочках. Остановки общественного транспорта там, как правило, не оборудованы "карманами", и автобусы высаживают пассажиров, затормозив напротив остановочного павильона. Движение по улице при этом перекрывается, поскольку в этих местах на проезжей части нанесена сплошная линия разметки вместо прерывистой. А поскольку стоящий на остановке маршрутный транспорт в ПДД препятствием не считается, его объезд автоматически подпадает под статью КоАП и грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.



При этом полицейские больше не отправляют протоколы на рассмотрение в территориальное отделение ГИБДД, где на основании подобных бумаг выносили постановления о пятитысячном штрафе, а тут же выписывают нарушителю повестку в суд. Как отмечают СМИ, подобная организация остановок общественного транспорта противоречит правилам дорожного движения, согласно которым в подобных местах остановку можно делать лишь при наличии "кармана" для заезда автобусов или же нанести прерывистую линию вместо сплошной. Однако ликвидировать подобные недочеты никто не спешит.



Подобные случаи в столице не редкость. Так, большое число столичных автомобилистов угодило в устроенную дорожными инспекторами



По словам московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, случаи с "кормушками ГИБДД" стали происходить реже, но такая практика существует до сих пор из-за "палочной" системы, которая поощряет за количество зафиксированных нарушений. "Есть так называемые свободные экипажи, которые выезжают на дежурства. И там уже сотрудникам ГИБДД приходится действовать согласно поставленной задаче - выписывать протоколы или же собирать взятки", - признал Пашкин. А парковочные карманы превратились В низовые подразделения ДПС поступило негласное указание перестать штрафовать водителей за выезд на полосу встречного движения, а отправлять их в суд, который вместо штрафа в пять тысяч рублей лишает водителей прав на срок до шести месяцев. При этом полицейское руководство требует сделать подобные задержания массовыми, для чего сотрудникам ДПС приходится придумывать "ловушки". Об этом пишет "Московский комсомолец" Учитывая, что в городе выехать на встречную полосу довольно сложно, сотрудники ГИБДД решили "выполнять план", используя для этого ловушки в виде объезда автобуса или маршрутного такси на узких внутрирайонных улочках. Остановки общественного транспорта там, как правило, не оборудованы "карманами", и автобусы высаживают пассажиров, затормозив напротив остановочного павильона. Движение по улице при этом перекрывается, поскольку в этих местах на проезжей части нанесена сплошная линия разметки вместо прерывистой. А поскольку стоящий на остановке маршрутный транспорт в ПДД препятствием не считается, его объезд автоматически подпадает под статью КоАП и грозит водителю либо штрафом в 5000 рублей, либо лишением водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.При этом полицейские больше не отправляют протоколы на рассмотрение в территориальное отделение ГИБДД, где на основании подобных бумаг выносили постановления о пятитысячном штрафе, а тут же выписывают нарушителю повестку в суд. Как отмечают СМИ, подобная организация остановок общественного транспорта противоречит правилам дорожного движения, согласно которым в подобных местах остановку можно делать лишь при наличии "кармана" для заезда автобусов или же нанести прерывистую линию вместо сплошной. Однако ликвидировать подобные недочеты никто не спешит.Подобные случаи в столице не редкость. Так, большое число столичных автомобилистов угодило в устроенную дорожными инспекторами ловушку на пересечении Октябрьской улицы и Лазаревского переулка: переулок после пересечения с Октябрьской улицей смещается на несколько метров в сторону. Таким образом, водителю, чтобы проехать прямо, необходимо слегка повернуть налево. В ГИБДД же, пользуясь доверием автомобилистов, подобные перемещения машин объявляют выездом на встречную полосу движения. Попытки через суд доказать свою правоту ни к чему не приводят.По словам московского профсоюза полиции Михаила Пашкина, случаи с "кормушками ГИБДД" стали происходить реже, но такая практика существует до сих пор из-за "палочной" системы, которая поощряет за количество зафиксированных нарушений. "Есть так называемые свободные экипажи, которые выезжают на дежурства. И там уже сотрудникам ГИБДД приходится действовать согласно поставленной задаче - выписывать протоколы или же собирать взятки", - признал Пашкин. А парковочные карманы превратились в золотую жилу для эвакуаторов



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