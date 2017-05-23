В мэрии уверяют, что при реновации кварталов деревья потребуют "максимально сохранить"

23 мая 2017 г. При реновации в Москве могут уничтожить в четыре раза больше деревьев, чем за последние 15 лет

По данным Гринпис, строительство приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности, или около 7% площади всех зеленых насаждений. А деревья, посаженные на месте срубленных, вырастут лишь через несколько десятилетий.