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В мэрии уверяют, что при реновации кварталов деревья потребуют "максимально сохранить"
25 мая 2017 г. | Время публикации 15:29 | Последние изменения 17:05
Рубрики: Экология  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
В московской мэрии ответили на заявление Гринпис России о массовом уничтожении зеленых насаждений в результате реновации жилого фонда столицы. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства, которую цитирует РБК, в техническом задании будет указано требование "максимально сохранить существующие деревья и кустарники при разработке проектов новых кварталов".

В комплексе подчеркнули, что в ходе проектирования кварталов, подпадающих под программу реновации, будет предусмотрено расширение зеленых зон, создание прогулочных зон, скверов. На месте существующих пустырей будут обустроены "народные парки", а в новых кварталах будут высажены новые деревья, кустарники, появятся клумбы и газоны. При этом возможность обойти санитарно-эпидемиологические требования, получив "специальные технические условия", будет полностью исключена.

Ранее "Гринпис России" распространил заявление, согласно которому строительство приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в "старой" Москве. А Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский и Нижегородский районы могут лишиться четверти своей растительности, тогда как деревья, посаженные на месте срубленных, "достигнут тех же показателей экологической эффективности" лишь через несколько десятилетий.
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