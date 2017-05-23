В мэрии уверяют, что при реновации кварталов деревья потребуют "максимально сохранить"

В московской мэрии ответили на заявление Гринпис России о массовом уничтожении зеленых насаждений в результате реновации жилого фонда столицы. В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства, которую цитирует РБК
, в техническом задании будет указано требование "максимально сохранить существующие деревья и кустарники при разработке проектов новых кварталов".
В комплексе подчеркнули, что в ходе проектирования кварталов, подпадающих под программу реновации, будет предусмотрено расширение зеленых зон, создание прогулочных зон, скверов. На месте существующих пустырей будут обустроены "народные парки", а в новых кварталах будут высажены новые деревья, кустарники, появятся клумбы и газоны. При этом возможность обойти санитарно-эпидемиологические требования, получив "специальные технические условия", будет полностью исключена.
Ранее "Гринпис России" распространил заявление, согласно которому строительство приведет к уничтожению 2700 гектаров растительности, что вчетверо превышает потери за последние 15 лет и составляет около 7% площади всех зеленых насаждений в "старой" Москве. А Кузьминки, Черемушки, Зюзино, Царицыно, Перово, Новогиреево, Марфино, Коптево, Северное Измайлово, Алтуфьевский, Бабушкинский, Головинский и Нижегородский районы могут лишиться четверти своей растительности
, тогда как деревья, посаженные на месте срубленных, "достигнут тех же показателей экологической эффективности" лишь через несколько десятилетий.