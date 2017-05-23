Префект СЗАО призвал довольных жизнью в пятиэтажке "помочь тем, кому живется хуже"

Очередные встречи префектов с москвичами по поводу реновации прошли 24 мая в шести округах столицы. Жителям Северного округа сообщили, что первыми будут расселены дома с "хорошим голосованием", то есть такие, где жители проголосовали за снос "быстро и стопроцентно". Также были обнародованы адреса стартовых площадок под строительство, среди которых оказалась детская площадка дома, выступившего против сноса. А в Северо-Западном округе несогласным с переездом заявили, что они должны "помочь" тем, кому "живется хуже", пишет "Коммерсант"
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В СЗАО самое яркое выступление местной жительницы, разлетевшееся цитатами по соцсетям, началось со слов: "Вот стоит перед вами простая русская баба". Женщина обратилась к префекту Алексею Пашкову, "какого" она должна переезжать в "панельку" из кирпичного дома с ремонтом. "Те, у кого обои гниют на стенках, они туда и рвутся. Зачем мне переезжать: за то, что вы мне подарите лишнюю табуретку? Шкафчик на кухню?".
Префект отвечал в тон: "Вот сидит перед вами простой русский мужик и говорит вам, что реновация вскрыла мощную проблему социального неравенства. Вы, те, кому хорошо, должны помочь тем, кому живется хуже". Ранее в таком же ключе выступил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников: несогласные со сносом жители, оказавшиеся в меньшинстве, по его словам, должны "подчиниться"
. Пашков закончил встречу через полтора часа, объяснив, что ему нужно ехать на проблемные точки округа. Жители расходиться не желали, но доступ к префекту перекрыли охранники и полицейские.
Жительница Покровского-Стрешнево в Facebook
сообщила, что на встречу "пригонялось два автобуса "Жилищника" с массовкой и группой поддержки "реноваторов". Стартовых площадок в районе, по ее словам, нет, а власти "врут", что жители переедут в строящийся квартал в Тушино. Застройщик в официальном ответе это не подтверждает: все жилье будет коммерческим. "Нам предложили возможное строительство "социального" дома на 300-метровом клочке между эстакадой на Волоколамском шоссе и стадионом "Спартак"! Они считают этот вариант отличным! СНИПы и прочие нормы властей не интересуют", – пишет пользовательница.Жителям САО дали понять, что при отказе от сноса поблажек впоследствии не будет
Префект САО Владислав Базанчук на встрече неоднократно повторял, что жители домов, которые сейчас откажутся входить в программу реновации, останутся в пятиэтажках с "гнилыми стенами и без лифтов" еще на 15-20 лет. "Не хотите, живите в своих домах. Потом мы придем туда с капремонтом, но это будет уже совсем другой дом, другого уровня, другого качества", – сказал Базанчук. Он также дал понять, что впоследствии, когда дома дома "отказников" станут аварийными, им уже не будут предлагать новое жилье в том же районе.
Префект заявил, что в его округе все новые дома будут монолитными, а жителям пятиэтажек, которые сделали в квартирах дорогой ремонт, выплатят соразмерную компенсацию. Он также пообещал, что переселенцам будут поочередно предлагать на выбор три варианта нового жилья. Но если они откажутся от ранее предложенных вариантов, то не смогут вернуться к ним.
Жителям САО также представили список стартовых площадок под новые дома. Оказалось, что одна из них – детская площадка перед домом в Головинском районе, который вышел из программы. Базанчук пообещал разобраться и вычеркнуть это место из списка. Перечень стартовых площадок публикует RNS
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Больше всего стартовых площадок для переселения выбрано в Головинском районе
: улица Флотская, владения 6, 8, корпуса 1 и 2; улица Онежская, владение 35, корпуса 5 и 6; Кронштадтский бульвар, владение 55; улица Смольная, владение 21; улица Авангардная, владение 10; Конаковский проезд, владение 15. Дополнительные предложения по площадкам: Кронштадтский бульвар, владение 47; Онежская улица, дом 14Б; Конаковский проезд, владения 9 и 8А; улица Флотская, дома 21–23, корпус 1; улица Флотская, дом 84А; улица Онежская, дома 5–5А.
В Бескудниковском районе
предложено шесть адресов: микрорайон 5, корпуса 6, 7, 8, 9; микрорайоны 8–9, корпуса 1 и 20. В Войковском районе
стартовая площадка определена по адресу: Нарвская улица, владение 5, дополнительные площадки: Старопетровский проезд, владение 12; улица Адмирала Макарова, владение 2; улица Космонавта Волкова, владение 15, корпус 1.
В Дмитровском районе
стартовые площадки предложены по адресам: улица Долгопрудная, владения 7 и 12; в Западном Дегунино – улица Ангарская, владение 33 (дополнительно предложены улица Базовская, владение 15, корпус 16 и участок АО "МФС-6" по тому же участку), в Левобережном районе предложена только дополнительная площадка: микрорайон 2Д, корпус 23–27.
Стартовые площадки в Коптево
определены по адресам: Соболевский проезд, владение 20Б; 3-й Новомихалковский проезд, владение 8, корпус 1; дополнительные площадки предложены по адресам: улица Михалковская, владение 26; Старокоптевский переулок, владение 4; проезд Черепановых, владение 56А. В Тимирязевском районе
предложенные стартовые площадки по адресам: улица Тимирязевская, владение 8; Дмитровское шоссе, владение 55; дополнительные площадки: Дмитровское шоссе, владение 13, корпус 4 и улица Астрадамская, владение 9А.
В Северо-Восточном округе на встречу с префектом Валерием Виноградовым пришли больше 500 человек. "И, судя по всему, большинство к идеям столичных чиновников относится с серьезным скепсисом", – говорится в материале "Эха Москвы"
. Мероприятие открыл спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, повторив оптимистичные обещания о равнозначности нового жилья и добровольности участия в реновации.
Из зала стали звучать опасения, что переселять будут в отдаленные кварталы
без транспортной доступности и привычной инфраструктуры. Некоторым якобы уже говорили о вариантах под линиями электропередач и с видом на МЦК. Префект пытался успокоить аудиторию тем, что планировка кварталов начнется не раньше осени, когда будет утверждена программа реновации. Один из жителей высказал мнение, что в таком случае обсуждать переселение преждевременно, так как закона еще нет. Пожаловались жители и на голосование – некоторые спустя неделю так и не получили подтверждения того, что их мнение учтено. А в центрах "Мои документы" идет неприкрытая агитация
за снос.