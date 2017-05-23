Префект СЗАО призвал довольных жизнью в пятиэтажке "помочь тем, кому живется хуже"

19 мая 2017 г. Список стартовых площадок для переселенцев из пятиэтажек появится к концу июня

Заммэра Марат Хуснуллин заявил, что власти "готовились к программе реновации": уже есть три построенных дома, 5 тысяч готовых квартир, 300 стартовых площадок. Источники СМИ говорят, что в основном это неиспользуемые территории.