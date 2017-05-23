В столице вновь объявлено штормовое предупреждение Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Столичные синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды. Как сообщили в столичном метеобюро, с 12:00 до 15:00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 метров в секунду и выше, местами гроза. К вечеру в Москве может выпасть до четырех миллиметров осадков, температура воздуха днем не превысит 21 градуса. Ближе к полудню в разных районах Москвы начался дождь, а в центре Москвы прозвучали раскаты грома.



В пятницу, 26 мая, станет прохладнее: температура воздуха ночью составит от 10 до 12 градусов, а днем - от 17 до 19. Синоптики также обещают небольшой дождь. В субботу, 27 мая, столбики термометров ночью опустятся до 9–11 градусов. Днем будет от 14 до 16 градусов тепла. Горожан ждет переменная облачность и дождь. Порывы ветра могут достигать 12–17 метров в секунду.



Самым холодным днем недели станет воскресенье, 28 мая. Ночью похолодает до нуля градусов. Днем температура воздуха составит от восьми до 13 градусов тепла. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь.



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