]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
25
мая
pda
Поиск
Архив

Полиция не посчитала преступлением угрозы убийством в адрес активиста Ярослава Никитенко
25 мая 2017 г. | Время публикации 19:55
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Global Look Press
Полиция района Щукино отказалась возбуждать уголовное дело по статьям об угрозе убийством и вандализме в связи с надписями в подъезде столичного активиста, защитника парка на Живописной улице Ярослава Никитенко. В начале апреля неизвестные разрисовали его этаж могильными плитами, надпись на одной из которых гласила: "Ярослав Никитенко жил в 69 квартире". Такое развитие событий активисту обещалось, если он не "заткнется".

"Полиция со мной вообще не связывалась. Я несколько раз ходил в ОВД "Щукино", чтобы ознакомиться с материалами дела, но каждый раз мне отказывали, отправляя к другим сотрудникам и прося зайти на следующий день", - пишет Никитенко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Затем последовал отказ в возбуждении уголовного дела, который правоохранители объяснили так: "Лицо, высказавшее угрозу, должно осознавать, что оно действительно угрожает убийством, а также намерено и имеет возможность привести угрозу в исполнение". "По логике щукинской полиции, угроза убийством могла бы быть если бы, например, мне приставили нож к горлу - после этого полиция, возможно, зашевелилась бы", - отметил активист.

По его словам, не менее возмутителен и тот факт, что полиция даже не обнаружила в произошедшем признаков нарушения общественного спокойствия или оскорбления публичной нравственности. "В тот день мне неоднократно приходилось отвечать на вопросы соседей, которых я почти никогда не вижу и с которыми не говорю. Соседка напротив была очень взволнована и целый день звонила в управу, чтобы надпись закрасили. Ее частично закрасили еще до прихода в полицию, которая приехала примерно через полтора дня. По мнению щукинской полиции, матерная надпись с рисунками кладбища в подъезде - вполне нравственна и не нарушает общественного спокойствия. Это наша норма жизни", - подчеркнул Никитенко.

Активист вместе с правозащитником Андреем Бабушкиным уже написали жалобу на действия полиции района Щукино начальнику УВД СЗАО Анатолию Фещуку и прокурору СЗАО Роману Никифорову. К настоящему моменту отказ в возбуждении уголовного дела отменен и проводится дополнительная проверка. "Я не исключаю, что эта надпись была сделана даже не застройщиком, а чиновниками-коррупционерами из СЗАО, которые всячески покрывают стройку на Живописной. Чем больший административный ресурс задействован чтобы покрывать преступников, тем больше я склоняюсь к этому мнению", - заключил Никитенко.

Отметим, что в ноябре прошлого года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с с просьбой отозвать разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку, находящемуся по соседству со строительством. Ситуацией заинтересовались и в Совете по правам человека при президенте России, члены которого обратили внимание на тот факт, что у застройщика отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Подъезд активиста - противника стройки на Живописной улице расписали угрозами убийства
12 апреля 2017 г.
Подъезд активиста - противника стройки на Живописной улице расписали угрозами убийства
В подъезде активиста, выступающего против строительства в парке на Живописной улице, появилась надпись "Заткнись или...", а также изображение могильной плиты и крестов. Никитенко написал заявление в полицию.
2 ноября 2016 г.
23 ноября 2016 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
25.05.2017   20:04
5
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 25 мая 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>