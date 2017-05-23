Полиция не посчитала преступлением угрозы убийством в адрес активиста Ярослава Никитенко

Полиция района Щукино отказалась возбуждать уголовное дело по статьям об угрозе убийством и вандализме в связи с надписями в подъезде столичного активиста, защитника парка на Живописной улице Ярослава Никитенко. В начале апреля неизвестные разрисовали
его этаж могильными плитами, надпись на одной из которых гласила: "Ярослав Никитенко жил в 69 квартире". Такое развитие событий активисту обещалось, если он не "заткнется".
"Полиция со мной вообще не связывалась. Я несколько раз ходил в ОВД "Щукино", чтобы ознакомиться с материалами дела, но каждый раз мне отказывали, отправляя к другим сотрудникам и прося зайти на следующий день", - пишет Никитенко на своей странице в социальной сети
"ВКонтакте". Затем последовал отказ в возбуждении уголовного дела, который правоохранители объяснили так: "Лицо, высказавшее угрозу, должно осознавать, что оно действительно угрожает убийством, а также намерено и имеет возможность привести угрозу в исполнение". "По логике щукинской полиции, угроза убийством могла бы быть если бы, например, мне приставили нож к горлу - после этого полиция, возможно, зашевелилась бы", - отметил активист.
По его словам, не менее возмутителен и тот факт, что полиция даже не обнаружила в произошедшем признаков нарушения общественного спокойствия или оскорбления публичной нравственности. "В тот день мне неоднократно приходилось отвечать на вопросы соседей, которых я почти никогда не вижу и с которыми не говорю. Соседка напротив была очень взволнована и целый день звонила в управу, чтобы надпись закрасили. Ее частично закрасили еще до прихода в полицию, которая приехала примерно через полтора дня. По мнению щукинской полиции, матерная надпись с рисунками кладбища в подъезде - вполне нравственна и не нарушает общественного спокойствия. Это наша норма жизни", - подчеркнул Никитенко.
Активист вместе с правозащитником Андреем Бабушкиным уже написали жалобу на действия полиции района Щукино начальнику УВД СЗАО Анатолию Фещуку и прокурору СЗАО Роману Никифорову. К настоящему моменту отказ в возбуждении уголовного дела отменен и проводится дополнительная проверка. "Я не исключаю, что эта надпись была сделана даже не застройщиком, а чиновниками-коррупционерами из СЗАО, которые всячески покрывают стройку на Живописной. Чем больший административный ресурс задействован чтобы покрывать преступников, тем больше я склоняюсь к этому мнению", - заключил Никитенко.
Отметим, что в ноябре прошлого года активисты собрали более 12 тысяч подписей под обращением к мэру Москвы Сергею Собянину с с просьбой отозвать
разрешение на строительство высотного дома на Живописной, 21. Активисты указывали, что работы начаты без проведения публичных слушаний и экологического заключения, и утверждали, что стройка нанесет "непоправимый ущерб" природно-историческому парку, находящемуся по соседству со строительством. Ситуацией заинтересовались
и в Совете по правам человека при президенте России, члены которого обратили внимание на тот факт, что у застройщика отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы.