В Москве найден мертвым топ-менеджер НПО "Космос", провалившего строительство Алабяно-Балтийского тоннеля

5 июня 2015 г. Деньги на Алабяно-Балтийский тоннель очутились на счетах фирм-однодневок

В столице возбуждено уголовное дело о хищении кредита на общую сумму 11,5 миллиардов рублей, выделенного Банком Москвы бывшему подрядчика строительство Алабяно-Балтийского тоннеля НПО "Космос".