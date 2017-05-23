В Москве найден мертвым топ-менеджер НПО "Космос", провалившего строительство Алабяно-Балтийского тоннеля

В Москве найден мертвым совладелец дочерней структуры научно-производственного объединения (НПО) "Космос" Борис Кульчицкий. Об этом без указания даты случившегося сообщила 25 мая группа Mash
в социальной сети "ВКонтакте". Как пишет РБК
, Кульчицкого уже похоронили, а умер он 21 мая.
По данным паблика Mash, тело бизнесмена обнаружила его дочь в квартире в Шенкурском проезде. У него были сломаны ребра, на теле были ушибы и другие травмы. Правоохранительные органы уже начали расследование. В качестве причин смерти рассматриваются две версии - убийство или несчастный случай. Источник РБК в "Промстройреконструкции", которую возглавлял погибший, сообщил, что Кульчицкого похоронили 23 мая на Алтуфьевском кладбище. "Насколько я знаю, у него был инсульт, он упал, ударился. Про криминальную версию случившегося мне ничего не известно, ее никто не обсуждал. Вряд ли это так", - отметил собеседник издания.
В столичном главке МВД рассказали, что тело топ-менеджера было найдено 21 мая. "В 10 утра на службу "02" поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома 12А в Шенкурском проезде. Мужчина 1955 года рождения. Проверку проводит Следственный комитет", - уточнил сотрудник правоохранительных органов.
Кульчицкий ранее возглавлял НПО "Космос" - одну из крупнейших компаний в сфере транспортного строительства в Москве. Она занималась возведением Третьего транспортного кольца, реконструкцией Ленинградского проспекта от Беговой улицы до станции метро "Сокол", строительством одного из самых известных долгостроев Москвы – Алабяно-Балтийского тоннеля, многоярусной парковки на площади Тверская Застава. В 2014 году фирма была признана банкротом.
В июле 2015 года Таганский суд Москвы заочно арестовал президента НПО "Космос" Андрея Чернякова по делу о хищении 11,5 миллиарда рублей у "Банка Москвы". Тогда же на него завели уголовное дело о мошенничестве. Следствие установило, что деньги, предназначенные в том числе на тоннель, были выведены на счета фирм-однодневок
. Поручителем по кредитам выступал лично Черняков.
Сам Черняков успел заблаговременно уехать в Германию, где имел вид на жительство. Его объявили в федеральный и международный розыск, а в 2015 году заочно арестовали. По обращению "Банка Москвы" суд также наложил арест
на имущество Чернякова по всему миру на 150 миллионов фунтов, включая два реактивных самолета, два автомобиля Rolls-Royce, предметы роскоши, счета и недвижимость в разных странах.