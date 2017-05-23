Опрокинувшийся информационный щит заблокировал движение на МКАД Происшествия Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Предполагается, что причиной инцидента стал сильный порыв ветра. Городское управление МЧС ранее



Сейчас на месте аварии работает спецтехника. Очевидцы отмечают, что в районе происшествия образовалась огромная пробка.







Агентство В столичном районе Вешняки около 7-го километра МКАД металлический информационный щит опрокинулся и повис над проезжей частью, угрожая рухнуть на автомобили, сообщает радиостанция "Говорит Москва" . В результате происшествия экстренными службами полностью перекрыта внутренняя сторона кольцевой автодороги.Предполагается, что причиной инцидента стал сильный порыв ветра. Городское управление МЧС ранее предупредило , что в четверг в течение всего для ожидаются грозы, во время которых сила юго-западного ветра может достигать 12-17 метров в секунду. В ведомстве также подчеркивали, что во время непогоды возможны повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.Сейчас на месте аварии работает спецтехника. Очевидцы отмечают, что в районе происшествия образовалась огромная пробка.Агентство "Москва" передает, что московское управление ГИБДД в связи с ухудшением погодных условий рекомендовало водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также строго выполнять требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Также автомобилистам посоветовали не парковать машины на участках дорог, вдоль которых установлены рекламные, оградительные и иные слабо укрепленные конструкции.



Предыдущая статья | Следующая статья

