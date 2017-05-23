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Опрокинувшийся информационный щит заблокировал движение на МКАД
25 мая 2017 г. | Время публикации 17:06
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В столичном районе Вешняки около 7-го километра МКАД металлический информационный щит опрокинулся и повис над проезжей частью, угрожая рухнуть на автомобили, сообщает радиостанция "Говорит Москва". В результате происшествия экстренными службами полностью перекрыта внутренняя сторона кольцевой автодороги.

Предполагается, что причиной инцидента стал сильный порыв ветра. Городское управление МЧС ранее предупредило, что в четверг в течение всего для ожидаются грозы, во время которых сила юго-западного ветра может достигать 12-17 метров в секунду. В ведомстве также подчеркивали, что во время непогоды возможны повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Сейчас на месте аварии работает спецтехника. Очевидцы отмечают, что в районе происшествия образовалась огромная пробка.



Агентство "Москва" передает, что московское управление ГИБДД в связи с ухудшением погодных условий рекомендовало водителям быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, а также строго выполнять требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы. Также автомобилистам посоветовали не парковать машины на участках дорог, вдоль которых установлены рекламные, оградительные и иные слабо укрепленные конструкции.
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