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Столичный мэр опубликовал проекты благоустройства городских парков
25 мая 2017 г. | Время публикации 11:22 | Последние изменения 14:56
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Столичный мэр Сергей Собянин заявил о грядущем благоустройстве ряда городских парков. "В этом году проведем капитальные работы по благоустройству во многих городских парках, таких как Жулебинский, Братиславский, Митино, усадьба "Михалково", парк 850-летия Москвы, Ходынское поле, Ростокинский акведук, парк 50-летия Октября, зона отдыха "Левобережье" и другие, - написал Сергей Собянин на странице в соцсети "ВКонтакте". Проекты благоустройства опубликованы на той же странице.

Так, после благоустройства в Жулебинском парке появятся велодорожки, в парке 50-летия Октября установят 897 фонарей, а в парке "Левобережье" будет высажено 574 дерева. Кроме того, в ближайшее время в Москве начнется благоустройство восьми крупных городских парков. Среди них зона отдыха "Мещерское" в районе Солнцево, парк "Терлецкая дубрава" в районе Ивановское, территории Братеевской и Строгинской пойм Москвы-реки, парк усадьбы Грачевка в Ховрине, а также парк "ЗИЛ". Кроме того, благоустройство ждет главную площадь Зеленограда, а рядом с Эндокринологическим научным центром в Академическом районе создадут еще один новый парк. Для активного досуга в этих парках организуют спортплощадки, откроют пункты проката инвентаря, проложат новые дорожки из гравия, создадут тропинки, прогулочные зоны, вымощенные плиткой, лавочки и беседки.

Скептики же отмечают, что благоустройство ведется странными методами. Недавно стало известно о том, что вырубке подвергается парк усадьбы Строгановых на Яузе. На Волочаевской улице вырублены десятки деревьев, включая цветущие яблони и вишни, сняты сотни квадратных метров земляного покрова. Корни столетних деревьев вырывают бульдозерами. По всему парку идет массовая уборка листьев. У многих деревьев повреждены корни и кора. При этом какие-либо документы на ведение работ и информационный щит отсутствуют, а обязательное согласование работ с советом депутатов округа Лефортово не проводилось.

А в прошлом году природный парк в пойме реки Городня был фактически превращен в пустырь, по которому ездит строительная техника. В пойме реки прошла массовая вырубка больших деревьев, здоровые деревья были изуродованы, густой природный газон был уничтожен, а верхний слой земли во многих местах был полностью срыт. В итоге благоустройство обернулось уничтожением кормовой базы для птиц и места обитания животных.

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