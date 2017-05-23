Столичный мэр опубликовал проекты благоустройства городских парков

18 мая 2017 г. Муниципальный депутат сообщила о варварской вырубке парка усадьбы Строгановых на Яузе

На Волочаевской улице вырублены десятки деревьев, включая цветущие яблони и вишни, снят земляной покров. У многих деревьев повреждены корни и кора. При этом какие-либо документы на ведение работ и информационный щит отсутствуют.