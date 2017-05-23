На пешеходных улицах Москвы предложили запретить езду на велосипедах, курение и ночную музыку

Муниципальные власти округа Арбат предлагают разработать свод правил для пешеходных улиц, согласно которым предлагается запретить передвижение на скейтбордах и велосипедах, запретить включать музыку в летних кафе после 23:00. Об этом агентству "Москва"
сообщил глава округа Евгений Бабенко.
"Я очень долго доказывал нашим велосипедистам, что если это пешеходная зона, то там велосипедам делать нечего. Велосипеды должны ездить на специально обозначенных маршрутах, по специально оборудованной дорожной сети. То же самое касается скейтов, когда катаются и все прочее", - сказал Бабенко.
По его мнению, в правилах также необходимо предусмотреть запрет на воспроизведение музыки после 23:00 в летних кафе на пешеходных улицах, если там нет звукоизоляции. "У нас после 23:00 взрываются колонки летних кафе направо-налево. И это тоже прописать, что это связано с пешеходной зоной", - пояснил Бабенко, вспомнив в связи с этим о прошлогоднем скандале вокруг кафе на Патриарших прудах
.
Кроме того, власти муниципального округа Арбат предлагают сделать пешеходные улицы столицы зонами, свободными от курения, указывая на грядущие Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира по футболу. "Пешеходные зоны к этому моменту должны быть готовы. Они должны быть: а) безопасными; б) доступными и свободными от курения. <...> Люди приходят гулять. Вот они идут по пешеходной улице, а кто-то с сигаретой навстречу - неприятно", - пояснил Бабенко, уточнив, что речь идет не о законодательном введении запрета на курение на пешеходных улицах, а о проведении социальной акции
и добровольном отказе горожан от курения.
Подобная акция была проведена несколько лет назад, когда на улице Арбат вывешивались плакаты с просьбой воздержаться от курения. "Мы периодически их вешаем, но злостные курильщики их срывают", - добавил глава округа, призвав власти остальных районов города, где есть пешеходные зоны, присоединиться к акции, которая также проходит на улице Пятницкая
. По словам главы округа, инициатива должна пройти обсуждение в Совете муниципальных образований Москвы и будет передана в юридический отдел Московской городской думы до конца весенней сессии.