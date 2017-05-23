На пешеходных улицах Москвы предложили запретить езду на велосипедах, курение и ночную музыку

12 июля 2016 г. Кафе на Патриарших пообещали прекратить шумные ночные посиделки

Префект ЦАО потребовал уважать право жителей Патриарших прудов на спокойную жизнь. Предприниматели выразили готовность сократить работу своих заведений до 23:00. Также будет усилено патрулирование территории.