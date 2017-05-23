Управа Марьиной рощи "терроризирует" горожан, отказавшихся от сноса

Жители попавшей в "сносной список" пятиэтажки по адресу 1-й проезд Марьиной рощи, 7/9 решили защищать свой дом от программы реновации старым и проверенным способом, не прибегая к сомнительным
услугам системы "Активный гражданин" и МФЦ. Горожане провели опрос среди всех жильцов, оформив результат как очно-заочное собрание, а затем отнесли документы в управу района Марьина роща. Глава управы Светлана Гордикова 22 мая заверила собственников, что их воля будет исполнена, однако, несмотря на это, жители сразу же столкнулись с давлением со стороны чиновников.
Уже на следующий день власти района уведомили инициативную группу жильцов о том, что форма протокола собрания изменилась, и нужно провести опрос заново. И это при том, что Жилищный кодекс предусматривает свободную форму протокола. "Управа готова прибегать к любым уловкам, чтобы снести ваш дом в случае, если он уже включен в сносной список. Не поддавайтесь на эти хитрости. Если воля зафиксирована в протоколе (в любой форме), то он - ваш таран, которым вы сокрушите любые бюрократические препоны на пути сохранения вашего дома", - пишет на своей странице в Facebook
лидер московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин.
Жители дома 7/9 тогда заявили, что переписывать протокол заново не будут, а управе пришлось пойти на попятную. Гордикова в очередной раз пообещала горожанам, что их обращение за исключение из программы реновации будет рассмотрено в течение месяца. Впрочем, как рассказал Митрохин, уже сегодня к жителям нагрянула некая комиссия, которая начала требовать у них подтвердить свою позицию. "Глава управы терроризирует жителей, отказавшихся от реновации. Что себе вообще позволяют эти управские?" - возмутился
политик, призвав москвичей не пускать "комиссию" на порог.
Отметим, что в общих собраниях по программе реновации могут принять участие как собственники, так и наниматели по договору соцнайма. В собрании должны принять участие не менее 50 процентов собственников всех помещений включая нежилые. Решение должно быть принято простым большинством голосов от числа участников и зафиксировано в протоколе. Жители домов, которые попадут в программу реновации после подведения итогов голосования, общим собранием собственников помещений могут в любой момент изменить свое мнение и исключить из нее свой дом.
Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно подчеркивал, что любое решение горожан по реновации будет учтено и выполнено. В то же время его заместитель Анастасия Ракова в конце апреля заявила, что городским властям нужно активнее зазывать людей голосовать в "Активном гражданине" и в МФЦ, поскольку собрания собственников жилья - это "революционная форма"
. Она также призывала чиновников "гасить недовольство" программой сноса "личным общением", которое должно проходить прямо во дворах.