Крупные контракты на благоустройство Москвы получают странные компании

Портал "Медуза"
изучил самые заметные контракты на благоустройство Москвы по программе "Моя улица" и выяснил, кому они достались. Среди владельцев компаний-подрядчиков оказались бывший настоятель монастыря, люди, связанные с братом заместителя мэра Петра Бирюкова, производители электроприборов.
Крупнейший контракт программы (2,76 миллиарда рублей) – благоустройство территорий вокруг парка "Зарядье". Кто будет выполнять сами работы, неизвестно. Аукцион проходит в закрытом режиме. Как поясняет издание, такое бывает, если работы связаны с информацией, составляющей государственную тайну. Проектированием же занимались две компании. Одной из них по документам владеет Борис Хлебников, бывший настоятель Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Контракт на благоустройство Сретенки стоимостью 254,6 миллиона рублей получила компания "МКТ", конкурировавшая с компанией "Серикат". Учредители обеих – малоизвестные предприниматели, земляки заммэра Москвы Петра Бирюкова, курирующего "Мою улицу". Номера телефонов компаний совпадают с номерами обанкротившихся фирм, основанных топ-менеджерами холдинга "Универсстройлюкс", который принадлежит брату Бирюкова.
Лубянский проезд за 231,5 миллиона рублей отремонтирует компания "Трест "Электрощитмонтаж", владельцем которой является глава ПАО МОЭСК Петр Синютин. До 2016 года компания не занималась ремонтом улиц, а производила электроприборы и проверяла расход энергии в жилых домах. Новичком в благоустройстве является и компания "Агентство развития перспективных технологий", ставшая в этом году лидером по объему полученных подрядов вместе со связанной компанией "Техноконцепт". Ранее АРПТ ремонтировало контактные сети троллейбусов и убирало остановки общественного транспорта.
Юрист Иван Ежиков в своем расследовании
писал, что "Техноконцепт" вообще не должны были допустить до аукциона. В требованиях к подрядчику есть пункт, что участник конкурса должен обладать опытом, но по документам компания ранее никогда не выполняла строительных работ.
Ремонтом Тверской продолжит заниматься та же компания "Главстройинвест", хотя в прошлом году строителей обвиняли в небрежном отношении
к археологическим раскопкам. По реестру фирма принадлежит некому Вадиму Богословцеву, предположительно, риелтору из Обнинска. После вопроса спецкорра, проводилась ли археологическая экспертиза при проектировании работ на Тверской, Богословцев бросил трубку и больше не отвечал на звонки. В 2012 году Богословцев был фигурантом расследования деятельности фирм-однодневок.