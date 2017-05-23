Крупные контракты на благоустройство Москвы получают странные компании

24 мая 2017 г. В тендерах на благоустройство Москвы оказался газон за 330 миллионов и кадки за 16 миллионов

"Дождь" изучил состоявшийся и запланированные тендеры и обнаружил немало странного. Например, газон в 45 футбольных полей на Рязанке, элитные деревья стоимостью сотни тысяч рублей, гранитные кадки дороже миллиона каждая.